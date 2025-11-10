전국 14개 공장·건물에 태양광 설비 구축

[헤럴드경제=강승연 기자] KT&G가 지난 5일 ‘2025 대한민국 솔라리그’에서 최우수상을 수상했다고 밝혔다.

올해 7회차인 ‘대한민국 솔라리그’는 지자체·공공기관·민간부문이 함께 참여하는 국내 유일의 태양광 보급 성과 경연 프로그램이다.

KT&G는 환경부가 온실가스 감축을 위해 지정한 온실가스 배출권 할당 대상기업으로 정부의 탄소중립 목표에 기여하고 있다. ‘KT&G Green Impact’라는 환경경영 비전 및 전략 체계를 통해서다.

지금까지 전국 14곳에 달하는 공장·건물에 10.9MWp급 태양광 발전 설비를 구축하고, 지역 태양광 발전 사업자와 재생전력 공급계약을 체결했다. 2045년까지 그룹 넷제로 달성을 목표로 단계적 계획도 이행 중이다.

KT&G 관계자는 “글로벌 스탠더드에 발맞춘 기후변화 대응과 체계적인 태양광 발전 보급 성과 등이 조명받게 돼 기쁘다”며 “앞으로도 기후변화 관련 정부의 에너지전환 정책에 적극적으로 동참하겠다”고 전했다.