시간당 최대 12대 수소버스 충전 가능 4월 준공 이후 일 평균 1.4톤 액화수소 판매

[헤럴드경제=한영대 기자] SK이노베이션 E&S 자회사인 SK플러그하이버스(이하 하이버스) 7일 성남 수정구에서 ‘성남 사송 액화수소 충전소 가동 기념식’을 개최했다고 10일 밝혔다.

이날 행사는 지난 4월부터 가동을 시작한 성남 사송 액화수소 충전소의 운영 성과를 공유하고, 수소버스 보급 가속화 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

성남 사송 액화수소 충전소는 4톤 규모의 액화수소 저장탱크와 초저온펌프, 충전 디스펜서 4기를 갖췄다. 설비 용량은 240㎏/h 수준이다. 이는 시간당 최대 12대, 하루 240대의 수소버스를 충전할 수 있는 규모다. 지난 4월 준공 이후 안정화 운영을 거쳐 현재 일 평균 약 1.4톤 수준의 액화수소를 판매하는 경기도 최대 규모 수소교통 거점으로 성장했다.

성남 사송 액화수소 충전소는 성남시의 시내·마을·광역버스 뿐만 아니라 기업 통근용 전세버스 및 인근 지자체 내 수소버스까지 다양한 유형의 수소버스가 충전소를 이용하고 있다. 해당 충전소를 이용하는 수소버스는 하루 평균 약 80대, 총 164대에 이른다.

성남 사송 액화수소 충전소는 SK이노베이션 E&S 자회사인 아이지이(IGE)가 운영하는 인천 액화수소플랜트에서 액화수소를 공급받는다. 아이지이는 지난해 5월 액화수소플랜트 준공 이후 국내 최대 규모 액화수소 생산·공급·운송 체계를 보유한 민간사업자이다.

하이버스는 성남 사송 액화수소 충전소를 시작으로 수소버스 연료구매 거래카드도 적용할 계획이다. 그 일환으로 신한은행과 함께 하이버스 액화수소 충전소에서 충전한 금액에 대해 결제시 최대 0.5%의 캐시백 혜택을 제공하는 수소 연료구매 제휴카드를 출시했다. 수소버스 연료구매 카드는 전세버스 운수사들의 수소 충전 편의를 위해 새롭게 개발한 것이다. 신규 연료구매 거래카드를 사용하면 여러 충전소 이용이 가능한 것은 물론 연료보조금도 손쉽게 지급받을 수 있다.

전영준 SK이노베이션 E&S 신에너지사업본부장은 “앞으로 성남 사송 충전소의 운영 경험을 기반으로 수도권 내 효율적인 액화수소 충전망을 더욱 확산시켜 나갈 것”이라며 “수소가 교통과 산업, 시민의 일상 속으로 스며드는 등 탄소중립 사회의 실질적 기반을 함께 만들겠다”고 말했다.