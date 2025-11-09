[헤럴드경제 스포츠팀=정근양 기자] 베테랑 박상현이 KPGA투어 시즌 최종전인 투어 챔피언십(총상금 11억원)에서 역전 우승으로 대미를 장식했다.

박상현은 9일 제주도 서귀포시의 테디밸리 골프&리조트(파72·7259야드)에서 열린 대회 최종일 경기에서 버디 5개에 보기 4개로 1언더파 71타를 쳐 최종 합계 11언더파 277타로 2위 이태희를 1타 차로 제쳤다. 우승상금 2억 2천만원을 받은 박상현은 통산 상금을 58억 9372만원으로 늘려 60억원 돌파를 눈 앞에 두게 됐다.

박상현은 지난 8월 동아회원권그룹 오픈에서 우승한 후 2개월여 만에 두번째 우승 트로피를 들어올렸다. 1983년 4월 생으로 만 42세 7개월의 나이인 박상현은 지난 2005년 최광수 이후 20년 만에 단일 시즌 2승을 달성한 40대 선수로 남게 됐다.

이번 우승으로 투어 통산 14승째를 거둔 박상현은 “수요일 아내가 “똥꿈을 꿨는데 담으면 담을수록 안 담기더라, 좋은 꿈 같은데 사지 않겠냐”라고 해서 천원을 주고 꿈을 샀다. 그러고 첫 날부터 좋은 결과 나오며 이번 주 잘하면 우승 할 수 있겠다 생각이 들었다”고 말했다.

박상현은 공동 선두로 맞이한 마지막 18번 홀(파4)에서 4.7m 거리의 버디 퍼트를 집어넣어 극적으로 우승했다. 박상현은 “마지막 홀로 들어오면서 공동 선두라고 들었다. 같은 조 이태희 선수의 공이 벙커에 들어가 그린 위로 올려 안전하게 파를 잡으면 연장전까지 갈 수 있겠다 생각했다. 그런데 붙여서 파를 하려던 버디 퍼트가 들어갔다”고 돌아봤다.

공동 선두로 최종라운드에 나선 장희민은 9번 홀(퍼4)서 티샷 실수로 볼이 숲으로 가는 바람에 퀸튜플 보기를 범해 한 홀서 5타를 잃는 난조 속에 80타를 쳐 최종 합계 8오버파 284타로 공동 18위로 밀려났다. 또 다른 공동 선두 임예택도 8타를 잃어 공동 18위로 대회를 마감했다.

이형준은 14번 홀(198야드)에서 6번 아이언으로 홀인원을 잡아 제네시스 GV60 차량을 부상으로 받았다.