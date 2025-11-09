내수 밀접한 부문 중심 회복세 지속 수출 증가세 완만하게 둔화되는 모습 통상 여건 개선에도 불확실성은 여전

[헤럴드경제=양영경 기자] 한국개발연구원(KDI)이 최근 경기 흐름에 대해 다소 낙관적인 평가를 내놨다. 지난 5월 ‘경기 둔화’를 언급한 이후 6개월 만에 ‘경기 개선’이라는 표현을 사용하면서 소비를 중심으로 완만한 회복세가 나타나고 있다고 분석했다. 다만 건설업 부진은 여전히 이어지고 있다고 진단했다.

KDI는 9일 발표한 ‘2025년 11월 경제동향’에서 “최근 우리 경제는 건설투자 위축과 수출 증가세 둔화에도 불구하고 소비를 중심으로 경기가 다소 개선되는 모습”이라고 밝혔다.

앞서 6월과 7월에는 경기를 각각 ‘미약한 상태’, ‘낮은 수준’으로 평가했지만 8월에는 ‘소비 여건이 부분적으로 개선’, 9월에는 ‘소비를 중심으로 경기 부진이 완화되고 있다’고 진단한 바 있다.

KDI는 여전히 경기가 좋은 상황은 아니지만 8월부터 이어지는 경기 부진 완화의 정도가 조금 더 진척됐다는 의미라고 설명했다.

서비스업 생산 증가는 전산업 생산 확대를 견인했다. 9월 전산업 생산은 전년 동월 대비 -0.4%에서 6.7%로 증가했고, 도소매업·숙박·음식점업 등 소비 관련 업종의 서비스업 생산도 1.0%에서 6.2%로 큰 폭 증가했다. 이는 추석 명절이 지난해 9월에서 올해 10월로 이동해 조업일수가 늘어난 점을 감안하더라도 의미 있는 개선으로 평가됐다.

소비는 시장금리 하락세, 정부 지원 정책 등으로 완만하게 개선되는 모습이라고 진단했다.

소매판매액은 ‘민생회복 소비쿠폰’ 지급 효과 등으로 월별 등락은 있었으나, 3분기 기준 전기 대비 1.5% 증가하며 부진이 완화된 것으로 나타났다.

반면 건설업 부문은 여전히 부진한 흐름을 벗어나지 못했다. 9월 건설업 생산은 전년 동월 대비 -17.4%에서 -4.3%로 감소폭이 줄었지만, 이는 조업일수 증가와 마무리 공사 집중 등 일시적 요인에 따른 것으로 분석됐다.

수출 부문에서는 반도체 호조에도 불구하고 다른 품목의 부진으로 전체 증가세가 완만하게 둔화됐다. 9~10월 기준 일평균 대미 수출은 -12.9%로, 특히 자동차(-23.2%) 부진이 두드러졌고 대중국 수출(-6.8%) 역시 반도체를 제외한 품목(-11.6%)에서 약세를 보였다.

KDI는 “한·미 무역협정 진전과 미·중 무역 긴장 완화로 일부 통상여건이 개선됐지만, 여전히 불확실성이 상존한다”고 설명했다.