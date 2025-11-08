“대승·적극 선제조치, MDL일대 훈련 중단이 첫단계”

[헤럴드경제=노아름 기자] 정동영 통일부 장관은 내년 상반기 “북미 회담이 실현되려면 한미연합훈련의 조정이 불가피하다”고 8일 밝혔다.

정 장관은 이날 서초구 정토사회문화회관에서 열린 ‘2025 청년페스타’ 강연 후 연합뉴스 취재진과 만나 “아주 예민한 문제이긴 하나 한미 군사훈련을 하면서 북미 회담으로 갈 수는 없다”며 이같이 전망했다.

이날 강연에서 정 장관은 장기간 남북관계 재개를 위한 우선 과제로 김정은 북한 국무위원장과 도널드 트럼프 대통령의 만남 성사를 꼽으며 “경주 APEC(아시아태평양경제협력체) 정상회의 계기에 (양측이) 만날 수 있었는데 북쪽에서 계산을 잘못한 거 같다”고 아쉬움을 표했다.

트럼프 대통령은 지난달 말 방한을 앞두고 김 위원장과 만남 의사를 여러 차례 밝혔으나 북한이 이에 호응하지 않아 만나지 못했다.

정 장관은 “내년 4월 트럼프 대통령이 미중 정상회담차 베이징을 방문하는 전후가 결정적 시기”라며 “우리는 이달부터 내년 3월까지 다섯 달 동안 (북미 정상 만남을 위해) 부지런히 움직여야 한다”고 강조했다.

강연 후 정 장관은 취재진과 만난 자리에서 북한이 트럼프 대통령의 제재 완화 시사에도 만남을 거부했다며, 그보다는 ‘북미 대화를 하려면 적대시 정책을 바꾸라’는 신호를 계속 보내고 있다고 봤다. 예를 들어 미국 시민에 대한 북한 여행금지 해제 조처도 그러한 신호가 될 수 있다고 추측했다.

정 장관은 APEC 계기 북미 회동 무산 후 이 대통령이 예고한 ‘대승적이고 더욱 적극적인 선제적 조치’에 대해 “이미 9·19 남북군사합의 복원을 이야기하지 않았느냐”며 “군사분계선(MDL) 일대의 군사훈련 중단이 그 첫 단계가 될 것”이라고 말했다.