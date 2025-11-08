국회 답변 확인 위해 이례적 대응…‘배려 부족’·‘건강 염려’ 견해도

[헤럴드경제=김희량 기자] 지난달 일본 집권 자민당 총재로 당선된 이후 워라밸(일과 삶의 균형)을 버리겠다 선언한 다카이치 사나에 총리가 국회 일정을 앞두고 새벽 3시에 출근해 일각에서는 우려를 제기하고 있다.

8일 아사히신문과 마이니치신문 등에 따르면 다카이치 총리는 전날 오전 3시 1분에 아카사카 숙소를 출발해 3시 4분에 공저(公邸·공관)에 도착, 비서관들과 함께 중의원(하원) 예산위원회 답변 준비 회의를 3시간 가까이 진행했다.

일본 언론은 역대 총리가 중의원 예산위원회에 처음 참석하는 날에 대부분 일찍 출근했지만, 새벽 3시는 매우 이례적인 일이라고 보도했다.

앞서 다카이치 총리는 지난달 4일 자민당 총재 당선 직후 취임 일성으로 “‘워라밸’(일과 삶의 균형)이라는 말을 버릴 것”이라며 “일하고 일하고 일하고 일하고 일해 갈 것”이라고 강조했한 바 있다.

다카이치 내각은 노동시간 상한 규제 완화도 추진하고 있어서 전날 총리 출근 시간은 관심의 대상이었다.

제3야당 국민민주당 신바 가즈야 간사장은 기자회견에서 “총리가 3시부터라면 직원들은 1시 반, 2시부터 대기해야 한다”며 “체력이 버티지 못한다”고 비판했다.

일본 정부 대변인인 기하라 미노루 관방장관은 다카이치 총리가 ‘워라밸’을 부정하는 것은 아니며 향후 상황에 맞게 적절히 대응할 것이라고 말했다.

다카이치 총리의 이른 출근 시간은 중의원 예산위원회의 질의에서도 등장했다.

다카이치 총리는 새벽 3시 출근 이유와 관련해 6일 밤에 답변서가 완성되지 않았고, 숙소에는 구형 팩스밖에 없어서 부득이하게 일찍 공저에 갔다고 답했다.

그러면서 “도와준 비서관, 경호원, 운전사들께 폐를 끼쳤다”고 사과를 전했다.

제1야당 입헌민주당 구로이와 다카히로 의원은 “오전 3시에 공저에 들어갔다고 들었는데, 많은 사람에게 영향을 준다”며 “위기관리 관점에서도 하루라도 빨리 공저에 사는 것이 어떠한가”라고 물었다.

이에 다카이치 총리는 “주요 20개국(G20) 정상회의로 남아프리카공화국에 가야 한다”며 “그러한 일련의 일정이 마무리되면 되도록 빨리 이사하겠다”고 했다.

G20 정상회의는 이달 22∼23일 개최되며, 다카이치 총리는 신흥국·개발도상국과 협력 강화를 위해 참석하는 방안을 검토하는 것으로 전해졌다.

다카이치 총리는 전날 중의원 예산위원회 이후 집무 공간인 관저에 들렀다가 오후 7시 50분에 귀가했다고 알려졌다.

일부 언론은 다카이치 총리가 이례적으로 이른 시간에 출근해 ‘파문’을 몰고 왔다고 보도했지만, 야후재팬에 게재된 기사 댓글 중에는 긍정적 평가도 존재했다.

마이니치는 “나라에 봉사하겠다는 의욕을 평가하는 목소리도 있지만, 최고 지도자로서 배려 부족을 지적하는 의견도 있다”며 국회에서 총리의 건강 유지를 걱정하는 견해도 나왔다고 전했다.