[헤럴드경제 = 서병기선임기자]“대한민국 축제, 새로운 변화가 필요하다”

사단법인 한국축제문화진흥협회 김종원 이사장이 11월 8일 (토) 경주에 있는 경북관광기업지원센터 7층에서 경북 도내 축제⬝관광 분야에 관심이 있는 예비 축제 기획 전문가를 대상으로 특별 강연을 한다.

이번 행사는 ‘2025 경북형 K-관광 종합아카데미-축제 행사 기획 과정 5회차 교육 이후 추가로 진행되는 ‘APEC 연계 축제 행사 이사이트 투어’ 프로그램으로 김종원 이사장이 오프닝 특강 세션에 초빙되었다.

이번 김종원 이사장의 특강의 목표는 성공적으로 마무리된 초대형 글로벌 이벤트 ‘APEC 2025 KOREA’의 성공적인 축제 운영 전략을 지역사회에 공유하고 경북형 K-관광의 도약을 지원하기 위한 것이다.

김종원 이사장이 20년 축제 총감독 여정에서 쌓은 실무 역량을 공유하는 자리로 이번 특강에서 APEC과 같은 글로벌 메가 이벤트에서 배울 수 있는 축제의 기본 원칙, 즉 ‘마이크로 브랜딩’, ‘초밀도 안전 계획’, ‘지역 정체성의 글로벌 번역’ 등을 예로 들며 ‘경북형 로컬 축제의 방향성과 성공 전략’을 전수할 예정이다.

김종원 이사장은 축제 콘텐츠 연구, 축제 문화 칼럼니스트, 축제 총감독을 겸하며 대한민국 축제 문화의 혁신과 발전을 주도하는 인물로 알려져 있다. 최근 가을 음악회 등 여러 지역 축제를 성공적으로 마쳤으며, 크리스마스 축제 및 기업 대형 연말 행사, 지자체 축제 자문으로 등 전국적으로 활발한 활동을 이어가며 바쁜 일정을 소화 중이다.