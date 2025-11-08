[헤럴드경제=박준규 기자] 민중기 특별검사팀이 윤석열 전 대통령 부부의 자택을 압수수색 하던 중 김기현 국민의힘 의원(전 당대표)의 아내가 김건희 여사에게 고가의 가방을 건넨 정황이 파악되자, 김 의원은 “사회적 예의 차원이었다”고 해명했다.

김 의원은 8일 ‘특검(특별검사팀)의 수사보도와 관련한 입장’을 언론에 배포했다.

그는 “제 아내가 2023년 3월 국민의힘 전당대회에서 제가 당대표로 당선된 후 김 여사에게 클러치백 1개를 선물한 사실이 있다고 한다”고 인정했다. 다만 그 취지는 “신임 여당 대표 배우자로서 대통령의 부인에게 사회적 예의 차원에서 선물을 한 것”이라고 설명했다.

민중기 특검은 지난 6일 김 여사의 서울 서초구 아크로비스타 자택에 찾아가 압수수색 영장을 진행했다. 이 과정에서 여러 점의 명품 제품을 확보했는데 명품 브랜드 로저비비에의 100만원대 클러치백도 있던 것으로 전해졌다. 여기엔 김 의원의 부인이 김 여사에게 남편의 당대표 당선에 대한 감사 인사를 적은 편지도 함께 발견됐다.

이에 대해 김 의원은 “여당 대표와 대통령이 서로 원만히 업무 협력을 하는 것이 필요하다는 생각으로 덕담 차원의 간단한 인사말을 기재한 메모를 동봉했다고 한다”며 “이미 여당 대표로 당선된 저나 저의 아내가 윤 대통령 부부에게 청탁할 내용도 없었고 그럴 이유도 없었다”고 했다.

아내가 김 여사에게 건넨 선물은 배우자끼리 사인(私人) 간의 의례적인 예의 차원의 인사였을 뿐이란 것이다.

그러면서 김 의원은 “특검이 별 성과를 내지 못한 채 민중기 특검(김건희 특검) 자신의 주식투자 사기 의혹으로 인해 국민적 비난에 부딪히자 시선 돌리기용 언론 플레이를 하는 것이 아니기를 바란다”며 “사실확인 없는 억측을 바탕으로 마치 범죄 혐의라도 있는 것처럼 보도되지 않도록 해주실 것을 언론인 여러분께 정중히 부탁드린다”고 적었다.