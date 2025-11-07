지난해 9월 출범 후 7조1000억원 지원 성과

[헤럴드경제=양영경 기자] 기획재정부는 7일 글로벌 공급망 위기에 체계적으로 대응하기 위해 공급망안정화기금의 간접투자 대상과 재원 확대에 역량을 집중하겠다고 밝혔다.

최지영 기재부 국제경제관리관은 이날 수출입은행에서 ‘공급망안정화기금 출범 1주년 전문가 간담회’를 주재하며 이같이 밝혔다.

공급망안정화기금은 지난해 9월 출범 후 누적 7조1000억원을 지원했다. 참석자들은 국내 공급망 생태계 유지, 해외 자원 확보, 금융 사각지대 지원 등 공급망 안정성 강화에 실질적인 기여를 해왔다고 평가했다.

전문가들은 특히 중소·중견기업의 만족도가 높다고 분석하며 지원을 받은 기업들이 자원 확보 및 비축량을 늘리고, 수입국을 다변화하는 등 가시적인 성과를 내고 있다고 밝혔다. 아울러 단기 금융지원에 그치지 않고 중장기적이고 전략적인 투자 확대가 필요하다고 제언했다.

최 관리관은 “오늘 논의를 바탕으로 간접투자대상 확대, 민간 출연을 통한 재원 확충 등 제도 보완을 추진하겠다”며 기금의 지속가능성과 실효성을 높이겠다는 의지를 밝혔다.

기재부는 “간담회에서 제기된 의견을 2026년 기금 운용 방향 수립 시 적극 검토·반영할 계획”이라며 “하반기 신규 선도사업자 선정 이후 다양한 기금 수요자를 대상으로 기업 간담회를 열어 기금의 인지도를 제고할 예정”이라고 덧붙였다.