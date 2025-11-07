[헤럴드경제(군포)=박정규 기자]군포시정신건강복지센터는 지난달 22일과 29일, 2025 세계 정신건강의 날을 맞아 시민 체험행사와 시민강좌를 개최해 1000여 명의 시민과 함께 정신건강 중요성을 함께 나누었다.

지난 10월 22일 산본 이마트 옆 광장에서 ‘2025 세계 정신건강의 날 기념 정신건강행사’ 행사에서는 시민 800여 명이 참여하며 전년보다 더 높은 관심과 호응 속에 성황을 이루었다.

행사 현장에서는 ▷정신건강 자가검진과 스트레스 해소 게임 등 체험형 부스 ▷정신건강 그림 공모전 수상작 전시 ▷시민을 위한 출장 카페차 운영 등 다채로운 프로그램이 운영되어 큰 인기를 끌었다.

만족도 조사 결과, 참여 시민의 83%가 ‘만족’이라고 응답했으며, 이번 행사를 통해 정신건강복지센터 서비스와 지원사업을 자연스럽게 접하는 계기가 되었다.

이어 10월 29일, 군포시청 대회의실에서 열린 세계정신건강의 날 기념 시민강좌에는 시민 300여 명이 참석했다.

강좌는 허규형 연세가산숲정신건강의학과의원 원장(정신건강의학과 전문의)이 ‘왜 나는 자꾸 포기하고 싶을까’를 주제로 진행했으며, 자책의 감정을 단순한 부정으로 보지 않고 자기 성장과 변화의 에너지로 전환하는 방법을 시민들과 함께 모색하는 시간을 가졌다.

하은호 군포시장은 “사회적 편견과 차별로 인해 조기에 치료나 서비스를 받지 못하는 시민이 없도록 정신건강 증진사업을 적극적으로 지원하겠다”고 밝혔다.

군포시정신건강복지센터는 앞으로도 시민이 일상 속에서 마음건강을 돌볼 수 있는 다양한 프로그램을 지속적으로 운영해 정신건강 친화적 지역사회 조성에 힘쓸 예정이다.