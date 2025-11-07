최우수상 1개·본상 13개 수상

현대자동차·기아는 ‘2025 레드닷 어워드: 브랜드·커뮤니케이션 부문’에서 최우수상 1개, 본상 13개를 수상했다고 7일 밝혔다.

레드닷 어워드는 독일 iF, 미국 IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽히는 세계 최대 규모의 디자인 공모전이다. 독일 노르트라인 베스트팔렌 디자인센터가 주관하며, 매년 제품 디자인, 브랜드·커뮤니케이션 디자인, 디자인 콘셉트 부문으로 각각 나눠 우수 디자인을 선정한다.

현대차는 단편 영화 ‘밤낚시(사진)’로 올해 레드닷 어워드에서 필름·애니메이션 분야 최우수상과 광고 분야 본상을 각각 수상했다.

아울러 현대차그룹 싱가포르 글로벌 혁신센터(HMGICS) 내 세계 최초 로보틱스 기반 체험형 스마트팜 ‘CX 스마트팜’과 한식당 ‘나오(Na Oh)’는 인테리어 아키텍쳐 부문 본상을 각각 수상했다.

이외에도 현대차는 인공지능(AI) 기반의 무료 광고 제작 플랫폼 ‘현대 애드크리에이터’와 글로벌 누적 생산 1억대 기념해 제작한 캠페인 ‘한 걸음 더’가 각각 본상을 수상했다.

기아는 총 5개 부문에서 본상을 수상했다. 인터페이스&고객 경험 디자인 부문에서는 기아가 개발한 ‘AI 어시스턴트 디자인’이 본상 수상의 영예를 안았다. 공간 커뮤니케이션 부문에서는 기아의 디자인 철학을 담아낸 전시인 ‘오퍼짓 유나이티드(서울·밀라노 개최)’와 인천공항 ‘기아 체험형 전시부스’가 각각 본상을 수상했다.

또 기아가 ‘2025 서울모빌리티쇼’에서 선보인 ‘더 기아 PV5(이하 PV5)’ 전시관도 전시 부문과 필름·애니메이션 부문에서 본상 수상 명단에 이름을 올렸다. 양대근 기자