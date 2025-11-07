구강암…조기 진단이 완치 열쇠 흡연·음주 요인 겹치면 발병률 수십배 구내염과 혼동해 치료 늦는 사례 많아 로봇수술 발전, 기능 보존·회복률 향상

입안에 생긴 상처나 염증이 잘 낫지 않아 구내염이 오래 간다고 생각되는 경우가 있다. 하지만 염증이 3주 이상 낫지 않는다면 단순 염증이 아닌 구강암의 초기 신호일 수도 있어 정확한 진단이 필요하다. 구강암은 치료가 쉽지 않은 질환으로, 치료를 받더라도 말하기, 씹기, 삼키기 등 구강기능에 영향을 주는 후유증을 남길 수 있어 조기 진단과 치료가 무엇보다 중요하다.

구내염 3주 이상 지속되면 병원 찾아야

구강암은 구강 내 입술, 협부(볼), 혀, 입안 바닥, 잇몸, 경구개(입천장)에 발생하는 암이다. 흔하지는 않지만 치료 후 말을 하거나 음식을 삼키기 어려울 수 있고, 얼굴 외관이 변형되는 등 후유증이 커 치명적인 질환으로 꼽힌다. 원인은 명확하게 밝혀지지 않았지만, 흡연과 음주가 가장 위험하다고 알려져 있다. 특히 흡연자는 비흡연자에 비해 구강암 발생 위험이 몇 배 이상 높고, 흡연과 음주를 동시에 하는 경우에는 두 요인이 상승 작용을 일으켜 위험이 수십 배까지 증가할 수 있다.

초기 구강암의 경우 구내염과 혼동되는 경우가 많다. 둘다 입안 점막에 병변이 발생하는데 그 모양이 ‘하얗게 헐어 있는 모습’으로 비슷하기 때문이다. 또 초기의 경우 통증도 적어, 환자 스스로가 단순 염증으로 치부해서 치료가 늦어지는 경우도 많다. 하지만 대부분의 구내염은 7~10일 이내 자연적으로 치유된다.

특별한 이유 없이 같은 부위에서 반복적으로 발생하거나, 3주 이상 상처가 낫지 않고 점점 커지는 경우라면 구강암을 의심해야 한다. 이영찬 강동경희대병원 이비인후과 교수는 “특히 구강 점막에 하얗거나 붉은 반점(백반·홍반)이 생기거나, 틀니나 보철물 주변에 상처가 반복된다면 반드시 전문의 진료를 받아야 한다”고 말했다.

조기 발견·치료 시 장애 최소화·완치 가능

구강암은 입안에 발생하는 암으로, 치료 후에도 말하거나 먹는 기능에도 장애가 발생할 수 있어 조기 진단과 치료가 중요하다. 초기에 발견할수록 완치율도 높고, 발음·저작 등 기능 손상을 최소화할 수 있다. 진단은 병변의 모양·크기·위치를 확인한 뒤, 조직검사를 통해 확진한다. 이후 CT, MRI 등 영상검사로 병변의 깊이와 주변 조직 침범, 림프절 전이 여부를 평가하게 된다. 치료는 병기와 위치에 따라 수술·방사선·항암치료를 병행한다.

구강암 수술은 크게 세 가지 과정으로 진행된다. 우선 암 발생 부위와 재발 방지를 위해 주위의 조직까지 포함해 병변을 넓게 제거한다. 이때 아래턱뼈 등 인접한 뼈까지 절단해 제거해야 하는 경우도 있다. 이후 암의 크기가 크고 진행성인 경우 전이의 가능성이 높아 예방을 위해 경부 청소술을 시행한다.

암 조직 제거 후에는 구강 기능을 보존하고 심미적으로 좋게 하기 위해 재건 수술을 시행한다. 암 조직 제거 부위에 팔의 피부 등 다른 부위에서 떼어낸 조직이나 인공물질을 이식한다. 최근에는 기술 발달로 로봇수술을 통해 절개 없이 구강 내로 정밀한 수술이 가능해져 더욱 안전하고 수술 수 회복 기간이 줄어들었다.

구강암은 대표적인 ‘생활습관형 암’이다. 흡연과 음주를 줄이는 것이 가장 효과적인 예방법이며, 구강 위생 관리와 균형 잡힌 식습관이 중요하다. 또 인유두종 바이러스(HPV) 감염이 일부 구강암 발생에 영향을 주는 것으로 알려져 있어 HPV 예방접종도 도움이 된다. 구강암도 다른 암과 마찬가지로 조기 발견이 완치 가능성을 높이는 가장 좋은 수단이므로 정기적으로 병원을 내원해 주기적인 검진을 받아야 한다. 이 교수는 “입안의 상처나 염증이 3주 이상 지속된다면 단순한 구내염으로 여기지 말고 반드시 이비인후과 진료를 받아야 한다”고 강조했다.

김태열 건강의학선임기자