‘코리아 그랜드 페스티벌’ 연계 진행 추첨 통해 2136명에 캐시백 혜택 제공

[헤럴드경제=정호원 기자] 신한카드는 정부 각 부처와 민간이 함께 진행하는 ‘코리아 그랜드 페스티벌’과 연계해 캐시백 이벤트를 진행한다고 7일 밝혔다.

오는 30일까지 신한 SOL페이나 신한카드 홈페이지에서 이벤트 응모 후 국내에서 30만원 이상 신한카드로 결제하면 추첨을 통해 100만원(1명), 10만원(10명), 1만원(100명), 1000원(2025명) 캐시백을 제공한다.

같은 기간 이벤트 응모 후 전국 1만여개 착한가격업소에서 신한카드로 1만원 이상 결제한 고객에도 2000원 캐시백을 제공한다.

또한 디지털 온누리 상품권 애플리케이션에 신한카드를 처음 등록하는 고객이 등록 후 3만원 이상 이용하고 이벤트에 응모하면 추첨을 통해 5000명에게 1만원을 캐시백한다. 디지털 온누리 상품권 사용이 가능한 온라인 전통시장 ‘온누리 보물마켓’ 내 신한카드 전용관에서는 연말까지 신한카드 결제 시 10% 할인해준다.