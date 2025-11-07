- 충남대, 바이오헬스케어협회도 참여…기초연구와 임상을 연계하는 융합형 교육과정 운영

[헤럴드경제= 이권형기자] 대전시는 7일 대전시청 10층 응접실에서 KAIST(총장 이광형)와 함께 의과학 융복합 인재양성 및 공동연구를 위한 업무협약을 체결했다.

이번 협약은 대전이 보유한 풍부한 바이오․의과학 연구 인프라와 우수한 교육․산학 연계 역량을 바탕으로 임상과 기초연구를 융합한 의사과학자(Physician Scientist) 및 의과학 분야 고급 연구인력 양성체계 구축을 위해 추진했으며 충남대학교(총장 김정겸), (사)바이오헬스케어협회(회장 맹필재)도 참여했다.

협약에 따라 4개 기관은 ▷의사과학자 및 의과학 전문인력 공동 양성 ▷공동 연구 및 기술개발 협력 ▷교육·연구 인프라 및 정보 공유 ▷현장 실습 및 임상연계 교육 ▷지역 바이오기업 협력사업 등을 본격적으로 추진할 예정이다.

시는 본 협약을 통해, KAIST의 첨단 연구 역량, 충남대의 의학 및 임상 기반, 바이오헬스케어협회의 산업계 네트워크, 대전시의 행정 지원을 결합하여, 교육-연구-산업-정책이 유기적으로 연결되는 지역 혁신 모델 구현을 꾀하고 있다.

이장우 대전시장은 “대전은 과학기술과 의료, 산업이 조화를 이루는 대한민국 대표 바이오도시로, 이번 협약을 통해 연구와 임상이 결합된 고급 인재 양성의 중심지로 거듭날 것”이라며 “지속적인 행정지원을 통해 바이오헬스 산업이 지역 미래 성장의 핵심 축으로 자리 잡을 수 있도록 적극 뒷받침하겠다”고 밝혔다.