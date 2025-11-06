美 러트닉 상무부 장관 “韓 대미 투자에 알래스카 파이프라인 포함”

[헤럴드경제=박지영 기자] 김정관 산업통상부 장관이 미국 알래스카 LNG(액화천연가스) 건설 프로젝트가 대미 투자 대상이 아니라고 말했다. 트럼프 미 행정부는 알래스카 가스전 사업에 한국이 참여할 가능성이 있다고 언급했는데, 이와 배치되는 답변을 한 것이다.

김 장관은 6일 국회 예산결산특별위원회에 출석해 “(알래스카 가스관 사업은) 하이 리스크 사업”이라며 “(대미 투자의 기준인) 상업적 합리성은 현금 흐름이 창출될 수 있는 프로젝트에 한정돼 있다. 저희 기준에는 알래스카 가스전은 들어오기 쉽지 않다”고 강조했다.

‘대미 투자 항목에서 벗어난다고 봐도 되느냐’는 추가 질의엔 “현재는 그렇다”며 “다만 알래스카 가스전의 경우 국내 자체적으로 가스 안보 다변화 부분이 있다. 구매 관련 내용은 나중에 프로젝트가 진행되면 국내 기업들이나 정부도 관심을 갖고 지켜볼 수 있다”고 덧붙였다.

앞서 하워드 러트닉 미 상무부 장관은 소셜미디어(SNS)에 “한국이 대미 투자에 합의한 3500억달러 중 2000억달러는 알래스카 천연가스 파이프라인, 에너지 인프라, 핵심 광물, 첨단 제조업 등 미국 내 프로젝트에 투자하도록 지시할 것”이라고 알린 바 있다.

한편, 김 장관은 무더기 한국인 구금 사태로 불거진 미국 취업 비자 문제에 대해 “미 상무부와 명확히 논의하고 있다”며 “조만간 결과가 나올 것으로 예상한다”고 설명했다.