청소년범죄예방위 전남동부지역연합회 등과 함께 소라면 당촌마을서

[헤럴드경제(여수)=박대성 기자] 한화그룹 호남지역 임직원들로 구성된 한화연합봉사단이 법무부 청소년범죄예방위원회 전남동부지역연합회와 함께 여수시 소라면 당촌마을을 찾아 이웃사랑을 실천했다.

6일 실시된 행사는 당촌마을이 ‘범죄 없는 마을’로 선정돼 관할 경찰서장의 추천을 받아 ‘준법 우수 마을’로 지정된 것을 기념해 마련됐다.

단체 봉사활동에는 한화솔루션, 한화에어로스페이스, 한화에너지 등으로 구성된 한화호남지역연합봉사단과 법무부 청소년범죄예방위원회 전남동부지역연합회, 쌍봉종합사회복지관, 여수지역사회보장협의체 등 70여 명이 참여했다.

이들은 당촌마을 내 62세대를 대상으로 가전제품 수리, 이·미용 서비스, 수지침, 커피 및 붕어빵 나눔 등 다양한 봉사활동을 진행했으며, 특히 취약 가구를 선정해 집수리, 도배·장판, 전기 시설 보수, 방충망 교체, 도색 등 생활환경 개선 작업을 실시했다.

이번 활동은 한화그룹 임직원뿐 아니라 지역의 여러 기관이 함께 힘을 모아, 마을 주민들에게 꼭 필요한 맞춤형 복지서비스를 제공했다는 점에서 의미가 크다.

법사랑 청소년범죄예방위원회 전남동부지역연합회는 지난 20여 년간 한화봉사단, 쌍봉종합사회복지관과 함께 여수, 순천, 광양, 보성, 벌교, 고흥 등 호남지역을 대상으로 꾸준한 봉사활동을 전개해 오고 있다.

한화연합봉사단 관계자는 “우리 한화그룹은 ‘함께 멀리’라는 사회공헌 철학 아래 전국 각지에서 다양한 사회공헌활동을 펼치고 있으며, 앞으로도 호남지역 내 사업장이 협력해 소외된 이웃에게 지속적인 관심과 따뜻한 지원을 이어갈 계획”이라고 말했다.