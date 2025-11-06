[헤럴드경제=권제인 기자] “엔비디아의 그래픽처리장치(GPU) 6만장은 네이버 인공지능(AI)을 위해 사용할 것이고, 6만장도 충분하지 않다.”

김유원 네이버클라우드 대표이사는 6일 서울 코엑스에서 열린 팀네이버 통합 컨퍼런스 ‘단25(DAN25)’에서 기자간담회를 열고 엔비디아와의 협력으로 AI 및 로봇 생태계를 강화해나가겠다고 포부를 밝혔다. 네이버는 AI를 서비스 전면에 도입해 ‘검색’에서 ‘AI 에이전트’로 기업 정체성의 변화도 예고했다.

김 대표는 “자사 AI 모델인 하이퍼클로바X 개발뿐만 아니라 오늘 발표한 온-서비스(On-service) AI를 운영하는 데도 많은 GPU가 필요하다”며 “엔비디아 GPU 6만장으로는 충분하지 않을 것”이라고 말했다. 이어 “6만장이 어떻게 도입될 것인지 정확한 타임라인은 나오지 않았다”면서도 “예전보다 과감한 투자를 하기 위해 일정을 조율하고 있다”고 설명했다.

엔비디아와의 피지컬AI 협력에 대해선 네이버가 ‘다리’ 역할을 할 것이라고 강조했다. 김 대표는 “로봇 제조사와 엔비디아가 단순 협력하는 것으론 충분하지 않고, 네이버처럼 다리 역할을 할 수 있는 기술 기업이 필요하다”며 “엔비디아와 버티컬(특화) AI, 제조AI 부문에서 협력해 플랫폼을 만들어 나갈 계획”이라고 말했다.

네이버가 개발한 휴머노이드 ‘미니노이드’의 상용화도 예고했다. 김 대표는 “네이버는 로봇을 만드는 회사는 아니지만, 자체 개발한 OS 플랫폼을 작동하기 위해 다양한 로봇을 활용하고 있다”며 “휴머노이드는 이달 말 네이버 사옥에서 커피 배달, 도시락 배달 등을 담당하게 될 것”이라고 예고했다.

현재 운용 중인 실내 배달 로봇 ‘루키’의 새 버전도 이날 공개됐다. 김 대표는 “루키2는 전작 대비 기능 면에서 업그레이드됐으며, 제작 비용과 운용 효율에서도 성능이 좋아졌다”고 설명했다.

김범준 네이버 최고운영책임자(COO)는 내년 ‘에이전트(Agent) N’ 출시로 네이버의 정체성이 검색에서 AI 에이전트로 진화할 것이라고 예고했다.

김 COO는 “에이전트 N은 특정 서비스, 기능을 지칭하는 단어가 아니다”라며 “지금까지 검색 서비스가 네이버의 대표 정체성이었다면, 고객이 원하는 걸 수행하는 에이전트 서비스로 정체성을 바꾸겠다는 의미”라고 강조했다.

김 COO는 네이버의 경쟁력으로 다양한 ‘메타데이터’를 꼽았다. 메타데이터는 데이터의 생산·유통·소비 과정에서 생성되는 ‘데이터를 설명하는 데이터’로 단순 크롤링으로는 얻을 수 없는 정보다.

그는 “단순히 많은 양의 데이터를 확보하는 것을 넘어, 어떻게 하면 신뢰할 수 있는 원천 데이터를 확보할 수 있을지 고민해 왔다”며 해당 콘텐츠가 정말 공들여서 만들어진 것인지, 유통 과정에서는 어떻게 퍼져나가는지 등을 종합해 살펴보는 것이 네이버만의 강점”이라고 말했다.

쇼핑 AI 에이전트 출시가 당초 발표와 달리 내년 1분기로 미뤄졌다는 지적에 대해선, 통합 AI 에이전트를 개발을 위한 것이라고 설명했다. 김 COO는 “쇼핑 도메인(영역)을 넘어 통합 에이전트라는 네이버 전체 프레임으로 가져가는 게 좋겠다 판단했다”며 “쇼핑 에이전트를 위해 기존 하이퍼클로바X 수준의 사이즈를 가진 AI 모델을 새로 만드는 등 노력을 기울였다”고 답했다.