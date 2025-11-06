매출 1조792억원…글로벌 수출 선전

[헤럴드경제=정석준 기자] 롯데칠성음료가 지난 3분기 연결기준 전년 동기 대비 16.6% 늘어난 918억원의 영업이익을 기록했다.

6일 금융감독원 전자공시에 따르면 롯데칠성음료의 3분기 매출은 1조792억원으로 전년 대비 1.3% 늘었다. 당기순이익은 620억원으로 39.3% 늘었다.

음료 부문의 3분기 매출(별도 기준)은 5384억원으로 전년 동기보다 0.1% 감소했다. 영업이익은 551억원으로 전년 대비 4.3% 증가했다.

탄산음료는 헬시플레저(Healthy pleasure) 트렌드에 부합한 ‘칠성사이다 제로’를 중심으로 ‘젤로 맛있는 제로’ 콘셉트의 마케팅으로 매출이 0.3% 소폭 증가했다. 에너지음료 매출은 23.5% 상승했다. 수출은 미국, 러시아, 유럽, 동남아 등 50여 개국에서 매출이 7.5% 증가했다.

주류 부문의 3분기 매출은 전년 대비 5.3% 감소한 1933억원, 영업이익은 42.7% 증가한 139억원이었다. 소주 카테고리를 제외한 내수 전 카테고리에서 매출이 줄었다고 회사 측은 설명했다. 주류 수출은 오리지널 소주류 제품 중심으로 선전하면서 3.6%의 매출 증가세를 보였다.

글로벌 부문 매출은 3842억원으로 전년보다 9.5% 증가했다. 같은 기간 영업이익은 207억원으로 44.8% 늘었다. 필리핀 법인(PCPPI)은 경영 효율화 사업인 피닉스 프로젝트(Phoenix Project)와 공장 통폐합 등을 통해 2478억원의 매출을 기록했다. 영업이익은 46억원을 기록하며 흑자 전환했다.

파키스탄 법인은 매출액 466억원으로 전년 대비 7.8% 성장했으나, 설탕 등 원재료의 가격 상승으로 영업이익 42억원으로 전년보다 30.6% 감소했다. 미얀마 법인 매출액 273억원으로 47.3% 증가하고, 영업이익은 10% 증가한 60억원으로 집계됐다.

롯데칠성음료 관계자는 “글로벌 부문은 K-푸드 수요에 대응하는 동시에 유럽·미국 등 선진 시장에서의 브랜드 인지도를 높여 접근성을 높일 계획”이라며 “보틀링 사업도 확대를 검토하고 있다”고 말했다.