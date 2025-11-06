[헤럴드경제(안양)=박정규 기자]안양시가 오는 13일 시청 강당에서 ‘안양권 철도망 구축계획 설명회’를 개최하고 미래교통 중심도시·교통혁신도시 도약에 본격적으로 나선다고 6일 밝혔다.

시는 이번 설명회에서 ‘스마트 철도 네트워크, 안양의 미래를 달린다’를 슬로건으로 ▷위례과천선·서울서부선 안양권 연장 ▷경부선 철도 안양 구간(석수~명학) 지하화 ▷KTX-이음 안양역 추가 정차 등 주요 철도사업 계획을 시민 및 전문가와 공유하고 의견을 수렴한다.

철도망 구축에 대한 지역사회의 공감대를 형성하고, 국토교통부 상위계획 반영을 적극 건의할 계획이다.

안양시는 현재 지하철 1·4호선이 도심축을 연결하고 있으며, GTX-C, 월곶~판교선, 인덕원~동탄선, 신안산선까지 더해지면 총 6개 노선이 지나는 경기도 서남부권 제일의 철도 거점도시로 거듭나게 된다.

지난 2023년 3월부터 준비한 안양권 철도망 구축계획 수립 및 경부선 철도 지하화·상부 개발 전략 수립 용역을 추진하고 철도 인프라 확충을 통한 도시 경쟁력 강화 방안을 마련해왔다.

위례과천선·서울서부선 안양권 연장은 고속철도의 이용편의를 제공하고 관악산을 우회하는 교통불편을 해소하는 사업이다. 경부선 철도 안양 구간 지하화 사업은 지상철도를 지하화해 상부에 상업·업무·주거·녹지 등으로 개발하는 사업이다.

KTX-이음 안양역 추가 정차는 강원도 주요 도시를 2시간 이내로 이동할 수 있게 돼 관광산업 및 기업 간 교류 증대 등 지역경제 활성화를 도모하는 구상이다.

최대호 안양시장은 “인구 유입과 지역경제 선순환의 시작을 안양권 철도망 구축계획에서 찾아보고자 한다”고 했다.