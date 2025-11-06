[헤럴드경제=함영훈 기자] 델타항공이 솔트레이크시티 국제공항(SLC) B 콩코스에 델타 스카이 클럽(Delta Sky Club)을 신규 개장하며 한층 업그레이드된 프리미엄 라운지 경험을 선사한다고 밝혔다.

이번 신규 라운지 개장은 솔트레이크시티 허브에 대한 델타항공의 지속적 투자의 일환으로, 편안하고 혁신적인 시설 및 서비스, 그리고 지역 정체성을 조화롭게 담아낸 공간을 통해 고객에게 차별화된 여행 경험을 제공할 계획이다.

새롭게 선보이는 델타 스카이 클럽은 델타 네트워크 중 두 번째로 큰 규모이다. 총 955평(3만 4,000제곱피트) 규모의 공간으로 최대 600명이 이용할 수 있다. 유타 주의 자연 경관에서 영감을 받은 인테리어를 바탕으로 활주로를 한눈에 조망할 수 있는 파노라믹 뷰와 다양한 고객 맞춤형 편의시설을 갖췄다. 프리미엄 원형 바, 9개의 방음 전화 부스, 현장에서 신선하게 준비되는 뷔페 및 다양한 음료를 즐길 수 있는 음료 스테이션 두 곳도 마련되어 있다. 이밖에, 솔트레이크시티의 특색을 반영한 ‘더티 소다(Dirty Soda) 바’를 새롭게 선보이며 고객에게 특별한 즐거움을 선사한다.

클로드 루셀(Claude Roussel) 델타항공 스카이 클럽 및 라운지 경험 담당 부사장은 “솔트레이크시티는 델타항공의 핵심 허브로, 이번 스카이 클럽 개장은 해당 시장에 대한 델타의 지속적인 헌신을 보여준다”라며 “좌석부터 식음료 구성까지 모든 요소가 고객의 의견을 바탕으로 설계됐으며, 고객이 집처럼 편안함을 느낄 수 있는 공간을 만드는 데 주력했다”고 전했다.

라운지의 디자인은 유타주의 장엄한 자연미를 세련되고 현대적인 감각으로 재해석했다. 입구의 기하학적 천장 구조와 매끄러운 모자이크 바닥은 겨울 햇살이 눈 위에서 반짝이는 모습을 떠올리게 하며, 위층 공간 전반에 사용된 목재와 보석빛 장식, 구리 디테일은 산, 호수, 동굴 등 유타의 지형적 특징을 상징적으로 표현했다.

또한, 라운지 내 전시된 예술 작품은 지역 예술가들에게 특별히 의뢰한 것으로, 유타의 색채와 풍경 및 자연미를 담아냈다. 특히 델타항공이 최초로 선보이는 ‘디지털 이머전스 월(Digital Immersion Wall)’은 유타의 특유의 자연경관을 파노라마 영상과 자연의 소리로 구현해 몰입형 경험을 제공하며, 벨벳 커튼과 음향 차단 패널, 차분한 색감으로 고객이 편안히 휴식할 수 있는 아늑한 분위기를 조성한다.

한편, 이번 신규 스카이 클럽은 델타항공의 솔트레이크시티 투자 확대의 일환이자, ‘뉴 SLC(The New SLC)’ 재개발 프로젝트의 핵심이다. 10개의 추가 게이트 신설과 B 콩코스 확장을 통해 공항 운영 효율성을 높이며, 고객의 이동 동선을 개선해 더욱 원활하고 여유로운 여행 경험을 제공할 계획이다.

델타항공은 솔트레이크시티를 중심으로 전 세계 약 100개 도시에 최대 하루 255편의 항공편을 운항하며, 글로벌 네트워크 허브로서의 입지를 강화하고 있다. 올해 인천과 솔트레이크시티를 연결하는 첫 직항 노선을 개설했으며, 연내에는 페루 리마로 향하는 신규 노선을 운항해 SLC발 최초의 남미 노선도 선보일 예정이다.

지역사회와의 연계도 강화하고 있다. 델타항공은 유타 푸드뱅크(Food Bank), 북부 유타 YMCA, 미국 적십자사 등 다양한 지역 단체와 협력하고 있으며, 미국프로농구(NBA) 소속 유타 재즈(Utah Jazz)와 프로 아이스하키리그(NHL) 소속 유타 매머드(Utah Mammoth)의 공식 항공사이자 커뮤니티 파트너로 활동하고 있다. 홈 경기가 열리는 솔트레이크시티 아레나는 델타항공이 명명권을 소유하고 있어 “델타 센터(Delta Center)”라는 이름으로 불려진다. 현재 유타 지역에서 근무하는 델타 임직원의 숫자는 약 4800명에 달한다.