팀네이버 통합 콘퍼런스 ‘단25’ 서비스·콘텐츠 등 통합 ‘에이전트 N’ 실행까지…모든 서비스 에이전트화 ‘소버린 AI 2.0’, 버티컬 AI모델 구축

네이버 인공지능(AI) 전략의 ‘두 축’이 베일을 벗었다. 서비스 전면에 ‘에이전트 N’을 도입해 검색을 넘어 실행까지 아우르는 사용자 맞춤형 경험을 제공한다. 에이전트 N은 네이버의 서비스 생태계를 오가며 사용자의 관심사가 ‘바로 실행되는 경험’을 선보인다.

더불어 국내 최대 수준의 AI 인프라를 구축해 제조업의 인공지능전환(AX)을 지원한다. 한국 제조업의 경쟁력에 네이버가 갖춘 AI 소프트웨어 역량을 더해 ‘AI 3강 도약’에 기여하겠다는 구상이다.

▶‘에이전트’ 본격 도입…2분기 통합검색 ‘AI탭’ 공개=네이버는 6일 서울 강남구 코엑스 그랜드볼룸에서 팀네이버의 통합 콘퍼런스 ‘단25(DAN25)’를 개최하고 쇼핑을 시작으로 검색, 광고 등 주요 서비스에 순차적으로 고도화된 에이전트를 본격 도입한다고 밝혔다.

최수연 네이버 대표는 키노트세션 오프닝에서 “지난 1년간 독자적 기술력으로 주요 서비스에 AI를 접목한 결과 사용자 만족도가 증가하고 매출 성장을 견인하는 등 긍정적인 시그널을 얻었다”고 말했다.

이어 “사용자가 고민할 필요 없이 에이전트 N과의 대화만으로 AI 에이전트가 사용자의 의도를 파악해 원하는 콘텐츠·상품·서비스로 연결하고 실제 행동까지 수행하게 될 것”이라고 덧붙였다.

네이버는 가장 먼저 내년 1분기에 ‘네이버플러스 스토어’에 쇼핑 에이전트를 출시한다. 2분기에는 통합검색이 AI 에이전트를 기반으로 진화한 ‘AI탭’을 선보일 계획이다.

이를 위해 네이버는 서비스 전반의 데이터와 기술 인프라를 하나로 통합한 에이전트 N을 새롭게 구축했다. 에이전트 N은 ‘온-서비스 AI’를 통해 축적한 버티컬(특화) AI 역량을 고도화해 사용자의 맥락을 이해하고 다음 행동을 예측·제안하며 실행까지 완결하는 구조로 설계됐다.

또 내년부터 순차적으로 비즈니스 통합 에이전트 ‘에이전트 N 포 비즈니스’를 공개할 예정이다. 쇼핑, 광고, 플레이스 등 분산돼 있던 사업자 솔루션과 데이터를 하나의 비즈니스 허브로 통합, 사업자가 AI를 기반으로 비즈니스 환경을 분석하도록 돕는다.

더불어 네이버는 창작자들이 AI·확장현실(XR) 등 첨단 기술을 활용해 새로운 창작 실험을 이어갈 수 있도록 지원한다. 이를 위해 네이버는 게임, 음악, OTT 등 다양한 영역의 기업들과 지속적으로 협력을 확대할 예정이다.

▶1조원 이상 GPU· 2000억 창작 생태계 투자…피지컬AI 테스트배드 본격 운영=네이버는 국내 최대이자 최고 수준의 인프라를 목표로 AI 생태계 경쟁력을 위한 데이터센터와 컴퓨팅 투자를 공격적으로 확대한다. 우선 내년까지 1조원 이상의 그래픽처리장치(GPU) 투자를 진행할 예정이며, 곧 네이버 제2사옥 1784와 각 세종 데이터센터를 연결하는 ‘피지컬 AI’의 테스트베드가 본격 운영된다

최 대표는 “반도체·자동차·조선 등 한국 제조 핵심 산업의 탄탄한 경쟁력 위에 네이버가 갖춘 독보적인 AI 소프트웨어 역량을 더해 대한민국 산업 전반의 AI 전환과 혁신을 가속화할 것”이라며 “풀스택 AI 기술 역량을 바탕으로 대한민국이 AI 3대 강국으로 도약하는 데 기여하겠다”고 말했다.

네이버클라우드는 산업 특화 AI(버티컬 AI)와 글로벌 시장 확장을 중심으로 한 산업 AI 전략을 공개했다. 김유원 네이버클라우드 대표는 “네이버는 자국의 언어·데이터·산업 구조를 가장 깊이 이해하는 기업으로서 ‘소버린 AI 2.0’을 기반으로 산업별 버티컬 AI 모델을 구축해가고 있다”고 밝혔다.

김 대표는 “조선, 에너지, 바이오 등 주요 산업의 기업들과 협력해 제조 전 과정의 AI 활용을 고도화하는 동시에, 이 기술을 사우디·태국·일본 등 글로벌 시장으로 확산해 소버린 AI 레퍼런스를 넓혀갈 것”이라며 “헬스케어·농업 등 AI 접근성이 낮은 분야에도 AI 기술 활용을 확대해 산업과 사회 전반의 AI 혁신을 이끌겠다”고 말했다.

더불어 네이버는 AI 생태계에서 창작자들의 가치를 지키고, 생태계에 대한 기여를 보상하기 위한 새로운 프로그램도 도입한다. 내년 2000억원 규모로 콘텐츠 투자와 창작자 보상을 지원한다는 계획이다. 권제인 기자