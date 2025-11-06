‘디자인캠프문박디엠피’ 설계안 서울시 확정…내년 12월 착공

서울 여의도에 들어서는 제2세종문화회관 설계안이 6일 공개됐다.

서울시는 지난 4일 제2세종문화회관 건립을 위한 국제설계공모 심사에서 ‘디자인캠프문박디엠피’의 설계안을 최종 당선작으로 선정했다고 6일 밝혔다. 제2세종문화회관은 오세훈 서울시장의 ‘그레이트한강 프로젝트’의 핵심 사업이다. 여의도공원 북측에 연면적 6만6000㎡ 규모의 대공연장(1800석), 중공연장(800석), 전시장(5670㎡), 공공전망대 등을 포함한 복합문화시설로 조성된다.

서울시는 이번 설계공모 심사에서는 서울의 수변 문화 중심지로서의 상징성과 여의도공원·한강과 연계성, 시민에게 열린 공간으로서의 공공성 등을 중점적으로 평가했다. 최문규 연세대 건축공학과 교수가 심사위원장을 맡았다. 구자훈 한양대 도시·지역개발경영학과 교수, 심희준 건축공방 대표, 전숙희 와이즈건축사사무소장, 전유창 아주대 건축학과 교수 등 7명이 심사위원으로 참여했다.

당선작은 두 개의 공연장을 각각 한강과 여의도공원을 향하도록 수직으로 배치하고, 개방형 로비는 서로 다른 방향으로 계획해 다양한 도시의 풍경을 즐길 수 있도록 설계됐다.

공연표를 구매하지 않아도 누구나 부담 없이 방문해 공연을 즐길 수 있도록 야외무대와 대형 스크린이 설치됐다. 또 개방형 옥상 시민 전망대를 통해 한강과 서울의 경관을 감상할 수 있도록 하는 등 시민의 문화·휴게공간으로서 기능할 수 있도록 했다.

서울시는 당선자와 연내 설계 계약을 체결하고 약 14개월간 기본·실시설계를 진행한 뒤 내년 12월 착공, 2029년 12월 준공할 계획이다.

서울시는 오는 10일 오전 10시 세종문화회관 1층 세종라운지에서 시상식을 개최해 제2세종문화회관의 탄생을 알리고, 오는 16일까지 당선작을 포함한 5개 작품을 전시한다.

박병국 기자