[헤럴드경제(인천)=이홍석 기자]인천광역시교육청 2026년도 예산안이 5조2887억원으로 편성됐다. 전년 본예산 대비 88억원(△0.2%) 감소했다.

총 예산안의 세입 부분은 ▷중앙정부 이전수입 4조2221억원 ▷지방자치단체 이전수입 9830억원 ▷기타이전수입 49억원 ▷자체수입 287억원 ▷순세계잉여금 등 200억원 ▷내부거래 300억원 등이다.

특히 보통교부금 재정집행 효율화 분야 우수 인센티브로 135억원을 확보해 교육환경 개선과 학생 맞춤형 교육 지원에 활용할 계획이다.

부문별 세출 예산 현황은 ▷학생성공시대를 여는 인천교육 3582억원 ▷학교교육여건개선사업 1841억원 ▷학교재정지원·학생복지·유아학비 등 1조3118억원 ▷인건비 및 기관운영 등 기타 경직성 경비 3조4346억원으로 편성됐다.

‘학생성공시대를 여는 인천교육’ 5대 정정책는 ▷안전에 안심을 더하는 책임교육 360억원 ▷꿈을 디자인하는 진로·진학·직업교육 415억원 ▷미래를 여는 디지털·생태교육 130억원 ▷함께 성장하는 포용교육 2630억원 ▷세계를 품은 인천교육 47억원 등 3582억원을 반영했다.

이밖에 교육환경 개선에 1841억원, 학생복지와 유아교육 공공성 강화 1조3118억원을 각각 편성했다.

도성훈 교육감은 “가용재원 감소로 예산 편성에 어려움이 있었지만, ‘학교를 삶으로, 일상을 배움으로’라는 정책기조 아래 학생의 배움과 학교의 안전을 최우선에 두었다”고 말했다.

예산안은 내달 15일 열리는 제305회 인천광역시의회 본회의에서 최종 확정될 예정이다.