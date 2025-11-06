광주시립수목원, 이동불편 없는 무장애시설 ‘인증’

[헤럴드경제(광주)=서인주 기자] 광주광역시(시장 강기정)는 시립수목원이 ‘장애물 없는 생활환경(BF·Barrier Free) 본인증’을 획득했다고 6일 밝혔다.

‘장애물 없는 생활환경 인증제도(BF)’는 어린이, 노인, 장애인, 임산부 등 모든 시민이 불편 없이 이용하도록 시설물을 계획·설계·시공·관리했는지 평가해 인증하는 제도다. 시설 사업계획 또는 건축물 설계단계에서 예비인증을, 공사 완료 후 본인증을 받을 수 있다.

시립수목원은 방문자센터·전시온실·화장실을 비롯한 내·외부 공간 전반을 심사받아 한국장애인개발원으로부터 ‘BF 본인증 우수등급’을 획득했다. 인증 심사에서는 접근성과 안전성, 이용 편리성 등이 종합적으로 고려됐다.

시립수목원은 앞서 건축물 설계단계부터 BF 인증 기준을 반영해 지난 2021년 6월 BF 예비인증을 받았다. 이후 본인증 획득을 위해 현장 점검과 보완 공사를 지속했다. 특히 화장실 접근 경사로 조정, 보행로 주변 배수로 덮개 정비, 한국정원 및 산책로 주변 안전난간 정비 등 이동 불편을 최소화했다.

정준호 수목원·정원사업소장은 "무장애시설 인증 획득은 모든 시민이 즐길 수 있는 '무장애 수목원'을 만들기 위해 노력한 결과이다"며 "앞으로도 방문객의 편의와 안전을 최우선으로 수목원을 가꿔나겠다"고 말했다.