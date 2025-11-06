VR·AI로 미래 직무 ‘체험’…첨단산업 인재 키운다 “현장 중심 직업교육으로 산업계 맞춤 인재 양성”

[헤럴드경제=김용훈 기자] 한국폴리텍대학이 6일 서울 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 ‘2025 서울시 일자리 박람회’에 참가해 첨단산업 분야 맞춤형 취업 지원에 나섰다.

이번 박람회는 서울특별시와 IBK기업은행, 한국산업기술진흥협회, 한국장학재단이 공동 주최·주관하며, 반도체·로봇·AI 등 첨단산업 분야 기업 약 80곳이 참여했다. 현장에서는 직무 컨설팅, 인공지능(AI) 기반 취업 준비 솔루션 등 구직자 지원 프로그램이 다양하게 운영됐다.

한국폴리텍대학은 행사장 내 ‘가상현실(VR) 직무체험관’을 운영하며 참가자들에게 미래 산업 현장을 실감 나게 체험할 수 있는 기회를 제공했다. 체험관에서는 ▷VR 공압배관 작업 ▷모바일 로봇·캐논볼 체험 ▷VR 반도체 공정 체험 ▷AI 인사이트 랩–SNS 빅데이터 체험 등 실습 중심 프로그램이 진행됐다.

참가자들은 VR과 AI 기술을 접목한 프로그램을 통해 실제 교육 현장에서 운영 중인 실감형 직무교육 방식을 직접 경험하고, 현장에서 기업 채용 정보와 취업 상담도 함께 받을 수 있었다.

이철수 한국폴리텍대학 이사장은 “이번 박람회는 미래 산업을 이끌 인재와 기업이 직접 만나는 뜻깊은 자리”라며 “산업계 수요에 맞춘 현장 중심 직업교육을 지속 확대해 기술인재 양성과 일자리 연계를 강화하겠다”고 말했다.

한편 한국폴리텍대학은 지난 3일부터 전문기술·하이테크과정 신입생 모집을 진행 중이며, 7일부터는 학위과정 수시 2차 모집을 시작한다. 대학 측은 미래 산업 분야 인재 육성을 위한 교육 인프라와 커리큘럼을 지속 강화할 방침이다.