선박 설계 및 기자재 조달 전문회사 디섹, 설계 등 여러 분야서 미국 조선소와 협업 삼성重, 디섹 공조로 마스가 밸류체인 구축

[헤럴드경제=한영대 기자] 삼성중공업은 최근 선박 설계 및 기자재 조달 전문회사인 디섹(DSEC)과 ‘전략적 파트너십 구축 협약(MOU)’을 체결했다고 6일 밝혔다.

디섹은 상선 및 특수선 대상으로 설계, 기자재 공급, 유지보수, 조선소 컨설팅 등 다양한 분야에서 미국 조선소와 협업하고 있다.

이번 협약을 통해 양사는 미국을 포함한 국내외에서 ▷중형 상선 건조 ▷조선소 현대화 컨설팅 ▷선박 개조 및 액화천연가스(LNG)운반선 화물창 수리 등 다양한 분야에서 협력할 예정이다.

삼성중공업은 조선·해양 건조 기술을 디섹이 미국에서 수행한 설계·조달 역량과 연계, 마스가(MASGA , 한미 조선 협력 프로젝트)에 최적화된 밸류 체인을 구축할 예정이다. 삼성중공업 관계자는 “디섹은 미국 내 선박 설계·조달 경험이 많은 최고의 파트너”라며 “미국 비거 마린그룹과 전략적 파트너십 구축에 이은 디섹과 협약은 새로운 성장 동력 창출의 기회가 될 것”이라고 말했다.