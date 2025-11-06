시그니처 올레드 T 등 최고 혁신상 2개 웹OS 플랫폼 등 혁신상 16개 수상

[헤럴드경제=박지영 기자]LG전자가 투명·무선 올레드 TV ‘LG 시그니처 올레드 T’를 비롯해 독자 스마트 TV 플랫폼 ‘웹OS’, 차세대 로봇청소기 등으로 CES 2026 혁신상 18개를 대거 수상했다고 6일 밝혔다.

미국 소비자기술협회(CTA)는 매년 1월 미국 라스베이거스에서 열리는 세계 최대 IT·가전 전시회 CES에 앞서, 출품작 중 가장 혁신적인 제품과 서비스를 선정해 ‘CES 혁신상’을 수여한다.

LG전자는 이번에 최고 혁신상 2개를 포함해 총 18개의 CES 혁신상을 수상했다. TV, 모니터, 로봇청소기 등 하드웨어(HW) 제품뿐 아니라 스마트 플랫폼(웹OS) 등 비(非)하드웨어 부문에서도 수상하며 폭넓은 기술 경쟁력을 인정받았다.

특히 LG 올레드 TV는 ▷화질(Imaging) ▷게이밍(Gaming & eSports) ▷컴퓨터 하드웨어(Computer Hardware & Components) 등 다양한 부문에서 총 5개의 혁신상을 수상했다.

‘LG 시그니처 올레드 T’는 77형(대각선 약 196cm)의 초대형 투명 스크린과 4K(3840×2160) 해상도, 무선 AV 송·수신 기술을 결합한 제품으로, 현존 최고 수준의 화질과 디자인 혁신을 모두 구현했다. 지난 10월 경주에서 열린 APEC 정상회의에서 이 제품 28대를 활용한 초대형 샹들리에 연출로 세계 정상들의 주목을 받은 바 있다.

TV부문은 4년 연속 CES 최고 혁신상을 받은 기록을 세웠다. 2023년 ‘올레드 플렉스’, 2024년 ‘무선 올레드 TV’, 2025년 ‘올레드 에보’에 이어 올해 ‘시그니처 올레드 T’가 주인공이었다.

스마트 TV 플랫폼 ‘웹OS’는 사이버보안과 인공지능(AI) 부문에서 2관왕에 올랐다. 웹OS는 전 세계 2억6000만대 TV에 적용돼 검증된 안정성과 AI 기반 맞춤형 서비스를 강점으로 내세운다.

아울러 로봇청소기 신제품 ‘히든 스테이션’은 가전(Home Appliances) 부문에서 혁신상을 수상했다. 싱크대 걸레받이 공간 등 주방의 사각지대에 설치 가능한 빌트인 디자인과, 본체와 스테이션 모두에 적용된 세계 최초의 스팀 기능으로 청소 성능과 위생 편의성을 높였다.

이외에도 ▷마이크로 RGB 기술을 적용한 프리미엄 LCD TV ▷이동식 스크린 ‘LG 스탠바이미 2’ ▷세계 최초 6K(6144×3456) 해상도와 썬더볼트 5를 지원하는 전문가용 모니터 ‘LG 울트라파인 에보 6K’ 등도 나란히 수상 명단에 이름을 올렸다.