전 라인업 총집합…버튼바·F&B 카페 콘텐츠도 공개

[헤럴드경제=전새날 기자] 현대백화점그룹 계열 패션전문기업 한섬이 오는 7일 서울 청담동 명품거리에 여성복 브랜드 타임(TIME)의 첫 플래그십 스토어 ‘타임 서울’을 연다.

타임 서울 매장은 지하 2층부터 지상 4층까지 총 1858㎡(약 562평) 규모다. 한섬이 운영하는 1300여 개 매장과 플래그십 스토어 중에서 가장 크다. 타임(여성)·타임 옴므(남성)·타임 파리(글로벌) 등 타임 전 라인업을 판매한다. 플래그십 전용 상품도 시즌마다 선보인다. 특히 모든 신제품은 공식 출시일보다 1주일 먼저 공개할 예정이다.

한섬 관계자는 “글로벌 럭셔리 브랜드가 아닌 국내 패션 브랜드가 건물 전체를 플래그십 매장으로 운영하는 것은 매우 이례적”이라며 “매장 규모뿐만 아니라 공간 구성과 콘텐츠 등 운영 전반을 글로벌 럭셔리 브랜드의 스탠다드(기준)에 맞췄다”고 설명했다.

타임 서울 1층은 브랜드 정체성을 보여주는 전시 공간과 플래그십 매장에서 처음 선보이는 라이프스타일 제품으로 구성했다. 국내외 유명 작가들과 협업한 라이프스타일 제품 100여종도 판매한다.

2층은 타임 여성 라인이 있다. 단추를 고객 취향에 맞게 교체해주는 ‘버튼바’도 처음 선보인다. 색상부터 소재, 크기 등 개인 취향에 맞는 70여종의 단추를 커스터마이징(개별화)해주는 공간이다.

3층은 남성 라인업과 함께 타임이 지난 2023년 글로벌 패션 시장을 겨냥해 론칭한 ‘타임 파리’로 구성했다. 4층에는 자체 식음료(F&B) 브랜드 ‘카페 타임’이 들어선다. 유러피안 캐주얼 다이닝 공간으로 브런치 메뉴와 버거, 커피, 와인 등을 즐길 수 있다.

한편 한섬은 타임을 글로벌 명품 브랜드로 도약시키기 위해 노력하고 있다. 지난 2020년 글로벌 패션 시장 진출 T/F팀을 구성한 이후 글로벌 라인 전용 디자인실을 추가로 신설했다. 2023년에는 글로벌 시장을 겨냥한 신규 라인을 선보이면서 첫 패션쇼를 열었다. 작년부터는 파리 패션위크 기간 프랑스 현지에서 매년 2회씩 단독 프레젠테이션을 진행하고 있다.

한섬 관계자는 “타임 서울은 국내외 고객은 물론 글로벌 패션·유통 관계자들에게 타임의 헤리티지와 미래의 방향성을 제시하는 글로벌 쇼룸 역할을 하게 될 것”이라며 “차별된 공간과 서비스를 통해 타임 브랜드 고급화에 속도를 내는 동시에 국내외 고객과 접점을 확대할 것”이라고 말했다.