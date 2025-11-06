6~16일, 국내·국제 전 노선 할인 프로모션 수험생을 위한 럭키드로우 이벤트 진행도

[헤럴드경제=김성우 기자] 에어부산(대표 정병섭)이 대학수학능력시험 시즌을 기념해 대규모 할인 프로모션을 실시한다고 6일 밝혔다.

이번 프로모션은 그동안 고생한 수험생과 수험생을 응원하는 모든 고객들을 위해 마련되었으며, 에어부산의 국내·국제 전 노선을 대상으로 진행된다. 프로모션 기간은 이날 오전 11시부터 이달 16일까지며, 탑승 기간은 노선별로 상이하다. 프로모션 항공권은 공항세와 유류할증료를 포함한 최저 편도 총액 기준으로 국내선은 1만5900원, 국제선은 5만9800원부터 판매된다.

에어부산은 항공권 할인과 함께 수험생만을 위한 럭키드로우 특별 이벤트도 준비했다. 추첨을 통해 기내 면세 인기 화장품과 에어부산 굿즈 등으로 꾸린 수험생 선물패키지 및 모바일 상품권 등을 35명에게 전달할 예정이다. 프로모션 항공권 구매 및 이벤트 참여 등 상세사항은 에어부산 홈페이지 및 모바일 웹·앱을 통해 확인할 수 있다.

에어부산 관계자는 “수능을 준비하며 오랜 기간 고생한 수험생을 격려하고 새출발을 응원하기 위해 대규모 프로모션을 준비했다”라며 “앞으로도 에어부산은 고객들의 뜻깊은 여정에 함께하는 동반자로서 의미 있는 역할을 다할 수 있도록 노력하겠다”라고 전했다.