[헤럴드경제=김성훈 기자] 박진영 대중문화교류위원회 위원장이 위원장직을 수락한 이유에 대해 “K팝 산업을 위해 회사 차원에서는 할 수 없는 일을 해보려 결심했다”고 밝혔다.

박진영 위원장은 지난 5일 MBC TV 예능 프로그램 ‘라디오스타’에 출연해 위원장직을 여러 차례 고사한 끝에 맡게 됐다고 설명했다. 그는 10월 1일 출범한 이재명 대통령 직속 대중문화교류위원회에서 장관급에 해당하는 공동위원장으로 임명돼 화제가 된 바 있다.

박 위원장은 “처음에는 상근을 제안 받았는데 3개월 동안 거절했다”라며 “제가 여러 사유로 거절해도 강훈식 대통령실 비서실장이 (그 사유를) 해결해 오시더라. 나중에는 거절할 이유가 없었다. 상근이면 월급도 받을 수 있겠지만 가수도 하고 ‘라디오스타’ 출연도 해야 하는데 어떻게 하겠느냐.”고 말했다.

그는 또 “정치 성향을 오해받을 수 있는 상황도 부담스러웠다”고 말했다. “혼자면 감당하면 되지만 회사 가족들까지 달려 있어 힘들었다”고도 했다.

박 위원장은 “30년 동안 정치 성향을 안 밝혔는데 걱정하는 분이 계셔서 차라리 말할까 한다. 대신 1분 안에 말씀드리겠다”며 자신의 정치적 견해를 처음으로 공개했다.

박진영은 “자본주의는 정부가 간섭하지 않으면 부자들에게 너무 유리하다. 그래서 정부가 힘없는 서민을 보호할 수 있도록 진보 진영의 정책이 꼭 필요하다”면서도 “그런데 문제는 다른 나라에 비해 (서민을) 너무 많이 보호하면 자본가들이 다른 나라로 간다. 이걸 막기 위해 보수 진영의 정책도 반드시 필요하다”고 강조했다.

그는 이어 “시대 상황과 다른 나라를 보며 균형이 필요하다”며 “저는 어느 진영에도 속할 마음이 없다. 진보 진영도 보수 진영도 아닌 박진영”이라고 말했다.

박 위원장은 또 장관급인 위원장직과 관련해 “(장관급) 예우도 있지만 제가 거절했다”고 덧붙였다.