[헤럴드경제=도현정 기자]미국 트럼프 행정부가 글로벌 제약회사 일라이 릴리, 노보 노디스크와 비만치료제 가격 인하 협상을 마무리하고 이를 곧 발표할 예정이다.

5일(현지시간) CBS 등에 따르면 도널드 트럼프 미국 대통령은 두 제약사와의 협상 결과를 오는 6일 발표할 것으로 예상된다. 이번 협상으로 비만 치료제 가격은 한 달분이 150달러까지 인하될 것으로 알려졌다.

트럼프 행정부와 두 제약사 사이의 약값 인하 협상은 앞서 미 매체인 월스트리트저널(WSJ)을 통해 알려졌다. 트럼프 행정부는 두 회사의 비만치료제 일부 저용량 제품을 새 웹사이트 ‘트럼프알엑스’(TrumpRx)를 통해 소비자에게 판매하는 방안을 추진하고 있다.

65세 이상 노인과 특정 장애인에 대한 의료 지원 프로그램인 메디케어와 저소득층 의료 지원 프로그램인 메디케이드에서 이들 비만치료제의 비용을 보장하는 방안도 논의됐다고 전해졌다.

한편, 노보 노디스크와 일라이 릴리는 주사형태의 비만치료제를 잇달아 시장에 선보였다. 노보 노디스크는 위고비로, 일라이 릴리는 마운자로와 젭바운드 등으로 비만치료제 시장을 공략하고 있다. 일라이 릴리는 경구형 비만치료제 임상시험도 진행중이다.