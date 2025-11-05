[헤럴드경제=이명수 기자] 노동계에서 새벽 배송을 금지하자는 주장이 나오자, 현직 쿠팡 기사가 반대 입장을 밝혔다.

남편과 2인 1조로 새벽 배송을 하는 쿠팡 기사라고 밝힌 네티즌 A씨는 5일 SNS 스레드를 통해 “현장 상황을 모르고 하는 얘기“라며 새벽 배송 금지 주장에 반대한다고 밝혔다.

A씨는 “남편이랑 2인1조로 오래 일하는 중인데, 우리 일자리는 어떡하느냐”며 “주간 2년, 야간 2년 해 봤는데, 야간 페이는 주간에 비해 넘사벽(넘을 수 없는 벽 처럼 높다는 뜻)”이라고 했다.

이어 “마음대로 이래라 저래라 하면 안된다. 쿠팡 기사들은 전부다 (개인) 사업자다. 4대보험 떼는 쿠팡 직원이 아니다”면서 “사업자들 폐업하면 누가 먹여 살려주느냐”고 강조했다.

또 “주간 자리는 이미 다들 꿰차고 있어서 없다”, “야간이 더 좋아서 하는 사람들도 많다”, “생계 때문에 하는 분도 있지만 우리는 야간이 더 좋다. 새벽형 인간이다”라고 했다.

그러면서 “야간 오래하다 주간 가고 싶어서 갔다가 다시 야간으로 돌아온 데는 이유가 있다”며 “현장 상황 모르고 얘기하는거보면 진짜 웃긴다”라고도 했다.

쿠팡은 회사 소속 택배 인력인 ‘쿠팡맨’과 별도로 ‘쿠팡 플렉스’ 제도를 운영하고 있다. 쿠팡 플렉스는 개인 차량으로 배송을 하는 아르바이트 인력으로, 이들은 근무 시간을 자유롭게 선택하는데 야간에는 더 높은 수수료를 받는다.

앞서 전국민주노동조합총연맹(민주노총) 산하 택배노조는 지난달 22일 사회적 대화 기구에서 0시~5시 새벽 배송 제한을 주장했다. 이에 대해 쿠팡노동조합은 “새벽배송은 국민 생활에 필수적인 서비스이자 쿠팡 물류의 핵심 경쟁력이다. 단순히 야간 근로를 줄인다는 이유로 금지하는 것은 산업 기반을 흔드는 처사”라며 반박했다.