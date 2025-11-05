[헤럴드경제=최은지 기자] “마지막 순간까지 남을 위해 살다 가셨습니다”

10년 넘게 반도체 회사에서 근무했고, 이후에는 자영업을 하며 평생을 부지런하게 살았다.

바쁜 일상이지만 늘 주변에 베푸는 가장이었다. 직접 가꾼 농작물을 이웃들에게 나눠주었고, 꾸준히 헌혈과 봉사도 했다.

다른 사람을 돕는 일에 주저함이 없던 아버지는, 생의 마지막 순간에도 다른 생명을 살리고 떠났다.

아들은 아버지가 그 모든 순간이 행복했을 것이라며 뜨거운 눈물을 흘렸다.

한국장기조직기증원은 지난 8월 19일 안동병원에서 김익기(54) 씨가 뇌사 장기기증으로 4명의 소중한 생명을 살리고 하늘의 별이 되어 떠났다고 밝혔다.

김 씨는 지난 8월2일, 집에서 씻던 중 쓰러진 것을 가족이 발견하여 병원으로 이송하였지만, 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 판정을 받았다.

이후 김 씨는 가족의 동의로 심장, 폐장, 신장(양측)을 기증하여 4명의 소중한 생명을 살렸다.

가족들은 김 씨가 평소에도 남을 돕는 따뜻한 사람이었기에 삶의 마지막 순간에도 다른 사람의 생명을 살리는 좋은 일을 하고 떠나길 바라는 마음으로 기증을 결심했다.

경상북도 안동시에서 4남 1녀 중 셋째로 태어난 김 씨는 밝고 성실하였으며 어려운 사람을 보면 먼저 나서서 도움을 주는 따뜻한 사람이었다.

운동을 좋아하여 등산과 달리기, 마라톤을 즐겨하였고, 집 주변에 농작물을 심어 주변 이웃들에게 나눠주곤 했다.

김 씨는 반도체 회사에서 10년 넘게 근무했고, 이후 식당과 카페 등의 자영업을 운영하였다. 바쁜 일상에서도 늘 새로운 걸 배우기를 좋아했고, 헌혈과 봉사 등 어려운 사람을 위한 노력도 꾸준히 했다.

김 씨의 아들 김호용 씨는 마지막 편지를 남겼다.

“아버지, 마지막 순간까지 남을 위해 삶을 살다 가셨고, 그 모든 순간이 행복했을 거로 생각해요. 아버지와 더 많은 시간 함께하지 못해서 미안해요. 하늘에서 행복하시고, 다음 생에도 또 만나고 싶어요.”