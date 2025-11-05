[헤럴드경제=양대근 기자] 이스타항공(대표 조중석)이 새로운 브랜드 슬로건 ‘여행 쉬워지다, Easy Flight, Eastar Jet’을 주제로 한 캠페인 영상을 공개했다고 5일 밝혔다.

이번 영상은 여행을 준비하며 복잡함을 느끼는 주인공이 이스타항공의 편리한 서비스를 경험하면서 어려움을 해소하고 쉽게 여행을 다녀오는 과정을 담았다.

특히 △간편한 예약, △날짜 변경 수수료 면제, △여행 코스 추천, △새 비행기의 쾌적함, △편리한 기내 서비스 등을 소개하며 여행이 쉬워지는 경험을 강조했다.

이스타항공은 지난 3월 홈페이지를 전면 개편하며 여정 조회부터 결제 단계까지 불필요한 중간 안내를 없애 빠르게 항공권만 구매할 수 있도록 했으며, 유선 연결 없이 온라인으로 실제 상담원과 채팅 상담이 가능한 AI 챗봇 상담 서비스를 도입했다.

또한, 국내 항공사 최초로 날짜 변경 수수료를 무제한으로 면제하는 혜택을 제공하며 고객의 여행 계획 변경에 대한 부담을 줄였으며, 인터넷 연결이 없는 환경에서도 모바일 앱을 통해 편리하게 기내 편의 정보와 쇼핑 리스트를 확인할 수 있도록 ‘비행기 모드 서비스’를 지원하고 있다.

이스타항공 관계자는 “이번 영상을 통해 누구에게나 쉽고 편리한 여행이 되도록 만들겠다는 이스타항공의 다짐을 표현했다”며 “앞으로도 여행의 본질에 충실하면서, 편리한 서비스를 지속적으로 고민하고 개발해 가겠다”고 말했다.

새로운 브랜드 캠페인 영상은 이스타항공 공식 유튜브 및 인스타그램 등을 통해 확인할 수 있으며, 국제선 왕복 항공권 등을 경품으로 제공하는 이벤트도 진행된다. -