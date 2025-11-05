[헤럴드경제=전새날 기자] 패션그룹형지의 여성복 브랜드 크로커다일레이디는 보온성을 극대화하고 무게를 획기적으로 줄인 겨울 신상품 ‘누베 다운(Nube Down)’을 출시했다고 5일 밝혔다.

‘누베’는 스페인어로 구름을 뜻한다. 구름을 입은 것처럼 가벼운 착용감을 강조했다. 특히 헤비 다운 특유의 풍성하고 볼륨감 있는 디자인을 유지하면서 첨단 나노 원사를 사용해 무게는 줄였다.

충전재는 첨단 복합방사기술을 적용한 원사를 사용했다. 미세한 스파이럴(나선형) 구조로 섬유 사이에 더 많은 공기층을 효과적으로 가둬 보온성과 경량성을 높였다. 기존 초극세 섬유보다 높은 탄성으로 복원력이 뛰어나다.

모카와 크림색을 주력 색상으로, 풍성한 퍼가 포함된 후드 디자인을 더했다. 허리벨트 디자인으로 슬림한 스타일을 함께 연출할 수 있도록 구성했다.

패션그룹형지는 크로커다일레이디를 포함해 주요 여성복 브랜드인 샤트렌, 올리비아하슬러까지 누베 다운 제품을 확대해 출시할 계획이다.

패션그룹형지 관계자는 “헤비 다운과 같은 풍성함에 무게는 경량 패딩에 가까워, 가벼우면서 포근한 느낌의 아우터를 원하는 고객에게 좋은 반응을 얻을 것”이라고 말했다.