[헤럴드경제=박혜원 기자] 한·미 국방부 장관이 4일 제57차 한미안보협의회(SCM)에서 한국의 핵추진 잠수함 도입을 위해 긴밀하게 협력하기로 합의했다. 또 전시작전통제권 전환에도 속도를 내기로 했다.

이날 안규백 국방부 장관과 피트 헤그세스 미국 국방부 장관은 서울 용산 국방부 청사에서 열린 SCM에서 핵잠수함 건조, 전작권 전환, 한국의 국방비 증액, 방위산업 협력 등 현안을 논의했다.

특히 지난달 경주에서 열린 한미 정상회담에서 도널드 트럼프 대통령이 동의한 한국의 핵잠수함 건조에 대해선 양국 유관 부처가 함께 협력하기로 했다. 헤그세스 장관은 안 장관과 가진 공동 기자회견에서 이와 관련해 “도널드 트럼프 미국 대통령이 승인한 것을 다시 한번 확인해 드린다”며 “당연히 군 당국에선 최선을 다해 적극 지원할 것”이라고 답했다.

이어 그는 유관기관인 국무부, 에너지부와도 긴밀하게 협조할 것이라며 “앞으로 양국이 선의를 갖고 계속 토론해 긍정적인 결과로 이끌 것으로 확신한다”고 말했다.

핵잠수함 건조는 설계, 원자로 개발, 우라늄 확보 등 여러 과제가 걸려있는만큼 국방부는 외교부, 기획재정부, 산업통상자원부, 과학기술정보통신부 등 유관 부처와 태스크포스(TF)를 구성해 국책사업으로 추진한다는 계획이다. 계획대로 진행된다면 2020년대 후반 건조 단계에 들어가 2030년대 중후반에는 1번함 진수가 가능하다.

또 양 장관은 전작권 전환에도 속도를 내기로 합의했다. 전작권 전환은 최초작전운용능력(IOC) 검증 . 완전운용능력(FOC) 검증, 완전임무수행능력(FMC) 검증 등 3단계를 거치는데, 현재 FOC 평가를 마치고 검증 절차가 진행되고 있다. 한미는 FOC 검증을 내년 중 마무리하는 방안에 공감한 것으로 전해졌다.

두 장관은 트럼프 행정부가 동맹국에 요구해온 국방비 증액 문제도 논의했다. 안 장관은 이른 시일 내에 국방비를 GDP의 3.5%로 증액하겠다는 우리 정부의 계획을 설명했다. 헤그세스 장관은 이에 대한 환영의 뜻을 표한 것으로 알려졌다.

헤그세스 장관은 기자회견에서 “(안 장관이) 대한민국 정부가 국방비 지출을 늘리고 미사일과 사이버 등 필수 능력 부분에서 핵심적 군사능력에 대한 투자를 강화하기로 말한 것에 대해 많이 고무돼 있다”고 말했다.

두 장관은 조선업을 포함한 양국 방위산업 협력에 대해서도 의견을 교환했다. 헤그세스 장관은 기자회견에서 “한국은 조선업에서 세계적 수준의 능력을 갖고 있다”며 “미 정부는 잠수함뿐만 아니라 수상함, 전투함 등 다양한 분야에서 협력을 강화하길 원하고 있다”고 밝혔다.

그러면서 “앞으로 조선업뿐만 아니라 지상 장비까지 (협력을) 확대하는 것에 공감했다”며 “국방연구와 과학기술 분야의 협조도 강화하기로 했다”고 덧붙였다.

SCM은 주요 군사정책을 협의·조정하는 한미 국방 분야 최고위급 기구로, 양국에서 번갈아가며 열린다. 양국 국방 수장은 통상 SCM을 마치고 합의한 내용을 바로 공동성명 형식으로 내놓았는데, 올해는 양국이 협의 중인 한미정상회담 안보·관세 분야 ‘팩트시트’가 나온 이후 공동성명을 발표하기로 했다.

공동성명에는 북한 비핵화 관련 내용이 포함됐지만, 대북 압박 메시지는 예년에 비해 표현 수위가 낮아진 것으로 전해졌다. 트럼프 대통령이 희망하는 북미 정상회담을 염두에 두고 대북 압박 표현의 수위를 조절한 것이라는 관측이 나온다.