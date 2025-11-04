4일 국회 성평등가족위 국정감사서 남성 역차별 대응 우선순위 지적 나와 원민경 “성별간 인식차 파악해 공존 모색”

[헤럴드경제=안효정 기자] 원민경 성평등가족부 장관은 “성평등부의 가장 기본적인 정책 과제는 구조적 성차별 해소이며 여기에 대해선 흔들림이 없다”고 강조했다. 성평등부가 남성 역차별 담론에 집중하면서 여성 차별 문제가 우선순위에서 밀려날 수 있다는 우려가 나오자 이를 일축한 것이다.

원 장관은 4일 오전 국회 성평등가족위원회 국정감사에서 성평등부의 근본적 역할을 묻는 조국혁신당 정춘생 의원의 질문에 대해 이같이 답했다.

정 의원은 원 장관에게 “우리나라에는 구조적 성차별 문제가 있고 성평등부는 이를 우선 해소해야 하는 숙제를 가지고 있다”면서 “남성 역차별 문제도 중요하지만 우선순위를 양보할 수는 없다고 본다. 대통령의 몇 번의 발언으로 인해 성평등부가 방향을 혼동하는 게 아닌가 하는 우려가 든다”고 지적했다. 그러면서 부처 조직 개편으로 신설된 성평등정책관실 주무 부서가 성평등정책과가 아닌 ‘성형평성기획과’라는 점에 대해서도 우려를 표했다.

이에 원 장관은 “저는 역차별이라는 용어보다 다른 성별이 불이익으로 느끼는 문제라고 말씀을 드리고 싶다”며 “불이익으로 느끼는 부분을 저희 부처가 듣고 사회통합으로 나아가도록 할 것”이라고 설명했다. 이어 “성평등부의 가장 기본적인 정책 과제가 구조적 성차별 해소라는 것에는 흔들림이 없다”며 “(성형평성기획과 신설은) 공론의 장에서 서로 이야기를 나누고 이해를 높여 공존하기 위한 방향을 모색하는 것”이라고 강조했다.

원 장관은 또 성평등부의 여성 차별 문제 대응이 소홀해졌다는 여성계의 우려를 인지하고 있다고 했다. 정 의원이 “남성들이 겪는 상실감은 충분히 이해하나 성평등부가 지금과 같은 방식으로 (남성 역차별 문제를) 접근해서는 본말이 전도될 수 있다”고 꼬집자 원 장관은 “알고 있다”고 답했다.

성평등가족위위원회 위원장인 국민의힘 이인선 의원도 질의시간 중간에 “(우리 사회에) 아직 여성들이 직장 내에서 겪는 승진 등 여러가지 문제가 해결되기까지 못 다한 부분이 있는데 여성가족부가 성평등부로 바뀌면서 혹여나 묻힐 수 있으니 장관이 잘 살펴줘야 한다”고 짚었다.

지난달 1일 여성가족부에서 확대·개편돼 새로 출범한 성평등부는 ‘성형평성기획과’를 신설했다. 이재명 대통령이 취임 후 여러 차례 ‘남성에 대한 차별’을 언급하자 성평등부는 해당 부서를 주축으로 청년 남녀의 성차별에 대한 인식을 살펴보고 있다. 원 장관은 지난달 29일 제1차 성평등 토크콘서트를 열고 20·30 남녀의 성차별 경험담을 직접 청취한 뒤 이들의 목소리를 정책에 반영하겠다고 밝힌 바 있다.