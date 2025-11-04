[헤럴드경제=나은정 기자] 제주 해안가에서 또다시 마약류로 의심되는 물체가 발견돼 해경이 수사에 나섰다.

4일 제주지방해양경찰청에 따르면 제주시 조천읍 해안가 및 제주항에서 지난달 31일과 1일 오전 잇달아 마약류로 의심되는 물체가 시민에 의해 발견됐다.

두 곳에서 발견된 마약류 의심 물체는 지난 9월 29일 성산읍 광치기 해변에서 발견된 마약류 케타민과 유사한 포장 형태를 띄고 있었는데, 겉 포장에는 한자로 茶(차)라는 글자가 적혀 있다. 사각 블록 형태의 포장지 내부에는 백색 물질 각각 약 1㎏이 밀봉된 상태였던 것으로 확인됐다.

해경은 발견된 마약류를 국립과학수사연구원에 정밀감정을 의뢰했다.

앞서 지난달 24일에도 제주시 애월읍 해안가에서 마약 의심 신고가 접수돼 확인 결과 마약류 케타민으로 확인된 바 있다.

제주해경청 관계자는 “최근 도내 여러 곳의 해안가에서 마약류 의심 물체가 발견됨에 따라 바다에서 유입됐을 가능성 등 모든 가능성을 염두에 두고 수사를 진행할 예정”이라며 “제주도 내 해상과 해안가 수색을 강화하는 등 해양종사자 등을 대상으로 의심 물체 발견 시 바로 신고하도록 홍보활동도 진행할 예정”이라고 말했다.