서울경찰, 4일부터 ‘속 시원한 교통단속’ 실시 출·퇴근 교통정체 교차로 등 경찰력 집중 배치

[헤럴드경제=이용경·이영기 기자] “지금 운전자분 교차로에서 꼬리물기 하셨어요. 여기까지 진입을 못 할 것 같으면 미리 정지선에 섰다가 가셨어야 돼요.”

4일 아침 8시50분께 출근길. 아침을 여는 차량 행렬로 붐비는 서울 서대문구 연세대 교차로에서 꼬리물기를 하다 걸린 한 차량 운전자는 경찰의 안내를 듣고 “노란불에 진입했는데 꼬리물기냐”라고 따져 물었다.

이에 경찰은 “신호와는 상관없다. 노란불이나 초록 불에 진입했다 하더라도 교차로 내부에 정차하게 되면 꼬리물기가 되는 것”이라고 설명했다. 운전자는 연신 이해가 되지 않는다는 기색을 보였으나, 경찰은 원칙대로 면허증을 확인했다. 다만 차량 흐름에 크게 방해를 초래하진 않은 이유로 범칙금을 부과하는 대신 계도하고 보냈다.

서울경찰청은 이날부터 출·퇴근 시간대 차량정체가 심한 지역을 중심으로 꼬리물기·끼어들기 행위 등에 대한 집중 단속에 나섰다. 연세대 교차로에선 서대문경찰서와 서울청 교통 전담기동대가 합동으로 단속을 실시했는데, 오전 8시부터 1시간 사이에만 총 22건이 적발됐다. 무리하게 꼬리물기를 하던 트럭 운전자는 이날 범칙금 4만원을 떼였다. 경찰은 교차로에서 걸린 7대의 차량에 범칙금을 부과하고, 나머지 15대에 대해선 계도를 했다.

서대문서는 현재 담당 지역에서 매일 교통 단속을 하고 있다. 특히 성산로에선 연세대 앞과 연희IC, 통일로에선 홍은사거리와 독립문 사거리 일대가 출퇴근 시간 가장 혼잡한 지역이라고 한다. 이 때문에 러시아워 시간대인 오전 7시부터 단속을 실시하고 저녁에는 퇴근하는 차가 쏟아지는 시점인 오후 6시부터 집중적으로 단속에 나선다고 경찰은 설명했다. 현장에서 만난 서울청 기동대 소속 최석주 순경은 “요즘 꼬리물기가 유독 많아져 보행자 안전사고가 늘어난 것 같다”며 “출퇴근 시간인 만큼 보행자 안전 확보를 목표로 단속하고 있다”고 말했다.

꼬리물기로 인해 연대 교차로 부근 차량 통행은 단속 내내 원활하지 못했다. 경찰이 수신호를 주며 교통 정리를 해야만 그나마 정체 상황이 일부 풀리는 모습이었다. 건널목에서 만난 한 시민은 “이 동네가 특히 버스들의 꼬리물기가 엄청 심하다”고 말하기도 했다. 최병하 교통안전계장(경감)은 “나 혼자 편해지자고 꼬리물기를 하는 순간 수십명이 피해를 본다”며 “한정된 도로에 비해 차량은 나날이 늘고 있어 교통체증 개선이 쉽지 않다”고 말했다. 그러면서 “원활한 선진적 교통문화를 만들려면 결국 시민들이 자발적으로 꼬리물기를 지양하려는 노력과 협조가 필요하다”고 강조했다.

진입로 끼어들기 얌체족… 경찰 보자 도망

한편 서울경찰청 도시고속순찰대도 이날 오전 8시께 서울 성동구 동부간선도로 용비교 진입로에서 끼어들기 차량을 단속했다. 용비교 진입로는 끼어들기 민원이 빗발치는 대표적인 도로다. 1시간가량 이어진 단속에서 9건의 끼어들기 금지 위반 차량이 적발돼 범칙금을 물었다.

끼어들기는 진입로의 행렬 끝에 줄을 서지 않고 중간에 새치기하는 행위다. 진입로로 차선 변경을 하려면 원칙적으로 차량 행렬의 끝에 서야 한다. 점선 구간이어도 이미 앞에 형성된 줄이 있다면 끼어들어서는 안 된다. 이를 위반하면 도로교통법 23조 위반으로 3만원의 범칙금이 부과된다.

진입로로 옮기기 위해서는 원칙적으로 행렬의 끝에 서야 한다. 이미 지나친 경우에는 본차로의 사고나 정체를 유발하지 않는 범위 내에서만 제한적으로 가능하다.

순찰대원들이 단속을 시작하자마자 끼어들기 적발이 속출했다. 단속에 걸린 한 화물차 운전자는 “점선 구간에서 진입했다”며 “지방에서 와서 초행길이다. 잘 몰라서 그랬다”라고 토로했다. 하지만 중간에 끼어들기를 확인한 순찰대원은 단호하게 범칙금을 부과했다.

아예 실선 구간에서 끼어드는 ‘얌체 운전자’도 적발됐다. 해당 차량 운전자는 “실선인 거 봤는데 진입 타이밍을 놓쳐서 그랬다”며 고분고분하게 신분증을 제시하고 범칙금 처분을 받았다.

다른 시민들은 이날 단속에 적극적으로 호응했다. 경찰이 ‘속 시원한 단속’을 벌이겠다고 홍보한대로 만족하는 이들이 보였다. 한 운전자는 창문을 내리고 뒤 차량이 끼어들기 했다며 경찰에게 귀띔했다. 또 다른 운전자는 단속 구간에 차를 세우고 내려 “앞차량이 끼어들기 했다”고 신고하기도 했다. 이에 순찰대원은 차량 블랙박스로 신고할 수 있다고 안내했다.

경찰 단속을 눈치채고 아예 진입을 포기하고 달아나는 모습도 보였다. 끼어들려고 우측 방향지시등을 켰다가 경찰을 발견하고 직진하는 차량도 자주 눈에 띄었다. 또 이미 끼어들었던 얌체 운전자는 단속 경찰관을 보고선 다시 진입로에서 빠져 달아나기도 했다.

끼어들기가 사라지자 도로는 숨통이 트인 듯 원활해졌다. 본차로는 물론 진입로로 들어간 차량도 서행 속도로 순조롭게 이동할 수 있었다.

이날 단속을 이끈 정현호 서울경찰청 도시고속순찰대장은 “서울경찰은 서울 교통 개선을 위해 시민의 의견을 반영하는 리디자인(Re-design) 프로젝트를 추진하고 있다”며 “이번 단속은 끼어들기 민원이 많았던 용비교 진입로에서 진행했다. 국민 불만이 많은 곳에 경력을 집중적으로 배치해 약속을 준수하는 문화로 바꿔보자는 취지로 단속을 실시했다”고 설명했다.

경찰에 따르면 이날 아침 단속시간에만 꼬리물기·끼어들기 등으로 총 252건의 운전자가 단속됐다. 스쿨존 구간에서 음주운전으로 경찰에 잡힌 경우도 3건이었다.