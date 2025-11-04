디지털 결제 혁신 위한 전략적 업무협약

[헤럴드경제=유혜림 기자] 토스가 페이스페이를 중심으로 현대백화점그룹 현대면세점과 디지털 결제 혁신 협력에 나선다.

토스는 서울 강남구 역삼동 본사에서 현대면세점과 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 4일 밝혔다.

협약식에는 오규인 토스 부사장과 이정민 현대면세점 경영지원본부장을 비롯한 양사 주요 관계자가 참석했다.

양사는 이번 협약을 통해 토스의 페이스페이와 QR결제 등 디지털 결제 기술을 기반으로 고객 편의성과 혜택을 강화하기 위한 협력을 본격화하기로 했다. 이르면 연내 현대면세점 인천공항점에 페이스페이 서비스를 도입하고 무역센터점에 토스 QR결제 서비스를 적용할 방침이다.

또한 인천국제공항 출국장·탑승구를 안면인식만으로 통과할 수 있는 서비스인 토스 스마트패스와도 연동해 공항 이용 고객을 대상으로 한 프로모션을 진행할 예정이다.

토스는 이번 협약을 계기로 오프라인 리테일(소매) 파트너와의 협력을 확대하며 결제 혁신을 가속하겠다는 구상이다. 특히 다양한 리테일 환경에서의 사용자 경험(UX) 확산과 페이스페이 이용자 저변 확대, 브랜드 신뢰도 제고를 기대하고 있다.

오 부사장은 “앞으로도 더 많은 고객이 안전하고 간편한 결제 경험을 누릴 수 있도록 다양한 파트너사와 협력을 이어가겠다”고 말했다.