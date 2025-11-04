- ‘바이오 유럽(BIO-EU) 2025’ 참가

[헤럴드경제=구본혁 기자] 국내 초격차 바이오 기업들이 유럽 최대 기술 거래 행사인 ‘바이오 유럽(BIO-EU) 2025’에 대거 참여해 유럽 시장에서의 사업화 가능성을 입증한다.

중소벤처기업부가 지원하는 초격차 스타트업 1000+ 프로젝트 바이오헬스 분야 주관기관인 국가독성과학연구소(KIT)는 3~5일(현지시각)까지 오스트리아 빈에서 개최되는 ‘바이오 유럽(BIO-EU) 2025’ 행사에 참여한다고 밝혔다.

1995년 시작된 바이오 유럽 행사는 매년 전 세계 제약사가 대거 참여하여 기술수출과 공동 연구개발 등을 적극 논의하는 전문 기술 거래 행사며, ‘바이오 USA’에 버금가는 글로벌 기술 장터로 이름나 있다.

올해 행사에는 전 세계 60여 개국의 다국적 제약회사들이 참여한다. 국내에서도 100개 이상의 제약·바이오 기업이 참여해 파이프라인을 소개하고, 비즈니스 파트너링을 진행한다.

이들 중 초격차 사업에 참여하는 20개 기업은 ‘K-BIO 공동홍보관’을 통해 회사가 보유한 기술 및 파이프라인을 적극 홍보한다. 또한 글로벌 대형 제약 바이오 기업들과의 파트너링과 네트워킹에도 적극 나선다.

3일 행사 첫째 날에는 사업 주관기관인 KIT와 한국거래소, 한국제약바이오협회, 한국보건산업진흥원의 공동 주관으로 비엔나 힐튼호텔에서 개최된 리셉션 행사‘KOREA NIGHT’에 참여해 AI 신약 개발의 기술적인 역량을 적극 선보였다.

허정두 KIT 소장은 “단순 전시나 컨벤션 행사 참여를 넘어 초격차 기업이 보유한 원천 기술을 적극 소개하고, 협업 파트너로서의 역량을 충분히 각인시킬 계획”이라며 “바이오 유럽이 현지는 물론 전 세계적인 기술 거래 장터라는 점에서 기술 이전과 연구 협업 성과를 기대하고 있다”고 밝혔다.