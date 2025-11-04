[헤럴드경제=손인규 기자] 서울특별시의회는 3일 ‘소방공무원 근무 여건 개선 및 발전을 위한 토론회’를 개최하고 현장 소방관들과 관련 전문가, 시민들의 의견을 청취했다.

최호정 서울시의회 의장(국민의힘·서초4)과 전국공무원노동조합소방본부서울소방지부 공동주관으로 개최된 이번 토론회는 소방공무원들이 처한 근무 여건을 되짚고 이를 개선하기 위해 마련됐다.

소방공무원들은 시민 안전을 위해 밤낮없이 헌신하고 있는 데 반해 119안전센터의 경우 주말에 직접 급식을 해결해야 하는가 하면 동일하게 구조·구급업무를 수행하지만 한정적인 지급 범위로 인해 구조구급 활동비를 못 받는 소방관이 발생하는 등 처우 개선이 시급한 실정이다.

토론회에는 최호정 의장, 이종환 부의장, 김인제 부의장, 이성배 국민의힘 대표의원, 성흠제 더불어민주당 대표의원 등 서울시의원과 김병민 정무부시장 등 서울시 관계자가 참석했다.

토론자들은 서울 구급대의 실태를 알리며 119안전센터 급식 시스템의 구조적 모순과 해법, 소방관 트라우마 해결을 위한 실질적 근로조건 개선방안, 퇴직 소방공무원 특수건강검진 지원 방안, 재난관리기금 활용 4인 구급대 운영현황 및 향후계획 등을 제안했다.

이번 토론회를 주관한 최호정 의장은 “우리는 누군가를 위험에서 구하고자 위험 속으로 뛰어드는 소방관을 주저 없이 영웅, 의인이라 부르면서 영웅에게 걸맞은 처우와 대우를 하는 데는 인색했다”며 “소방공무원들의 권리를 지키는 일이 우리의 안전을 지키는 일로 근무 환경이 개선될 수 있도록 최선을 다하겠다”고 말했다.