한국·베트남 경찰 간 긴밀한 국제공조 경찰 주재관 등 통해 동시다발적 검거

[헤럴드경제=이용경 기자] 캄보디아를 중심으로 활동하던 로맨스 스캠(연애 사기)조직 일당이 국제공조를 통해 베트남에서 붙잡혔다.

경찰청은 베트남과 국제공조를 통해 지난달 28일 캄보디아 바벳(Bavet) 지역이 거점인 로맨스 스캠 범죄조직의 핵심 피의자 5명을 다낭과 호찌민, 칸화성 등지에서 검거했다고 4일 밝혔다.

경기북부경찰청 형사기동대에서 수사 중인 이들은 피해자 192명으로부터 46억원가량을 가로챈 혐의를 받는다. 현지에서 붙잡힌 조직원 5명은 모두 인터폴 적색수배 상태였던 것으로 전해졌다. 다만 조직의 총책인 A씨는 아직 검거되지 않았다고 한다.

경찰청은 최근 캄보디아 내에서 단속이 강화되고 조직원 일부가 인접국으로 도피할 가능성이 제기되면서 경찰 주재관 회의를 여는 한편 베트남 등에 공문을 보내 협조를 요청해 왔다.

이후 베트남 다낭 경찰 주재관은 실종신고가 접수된 20대 남성이 로맨스 스캠 조직의 일원이자 인터폴 적색수배자인 것을 확인하고 검거 작전에 돌입했다. 그와 함께 다낭 시내 호텔에서 투숙한 20대 남성도 적색수배자로 파악되면서 경찰은 다낭 공안청과 공조해 현지에서 이들을 체포하는 데 성공했다. 경찰은 그와 동시에 같은 건물에 은신하던 또 다른 20대 남성 조직원을 발견하고 추가로 검거했다.

호찌민시에서도 경찰 주재관이 불법입국 첩보를 토대로 현지 공안청과 협력해 조직원인 20대 남성을 검거했다. 칸화성에서는 출입국관리청 공안이 지역 내 외국인 거주 등록을 확인하던 중 여권 미소지 혐의로 30대 남성을 조사하는 과정에서 이번 로맨스 스캠 조직원인 사실을 확인하고 체포했다.

이재영 경찰청 국제협력관은 “이번 검거는 동남아 지역의 스캠범죄 확산이 우려되는 상황에서 양국 간 긴밀한 국제공조를 통해 거둔 구체적 성과”라며 “앞으로도 해외 주재관과 현지 법집행기관의 공조를 강화해 국제 스캠범죄 근절과 재외국민 보호에 최선을 다하겠다”라고 강조했다.