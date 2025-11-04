HL만도∙HL클레무브 통합 모빌리티 테크 서밋 인제 스피디움에서 ‘올인원카’ 선봬

[헤럴드경제=서재근 기자] HL그룹 오토 섹터가 강원도 인제 스피디움에서 지난달 31일까지 나흘간 ‘HL 트랙데이 2025’를 개최했다고 4일 밝혔다.

HL그룹은 HL만도·HL클레무브 통합 모빌리티 테크 서밋으로 확대 추진된 이번 행사에서 첨단 기술을 집약한 올인원카를 통해 미래 모빌리티 솔루션 제시했다.

올해로 3회째를 맞은 이번 행사에는 양사 임직원은 물론, 고객사, 협력사, 연구 기관 등 자동차 전문가 200여 명이 참석했다.

‘스마트 모빌리티를 경험하라, 미래를 그려라’라는 슬로건 알해 HL만도는 바이 와이어와 소프트웨어 기술, HL클레무브는 고성능 자율주행 센싱 기술 등을 선보였다. 아울러 긴급 제동(AEB), 섀시 통합 회피 기능(ECA), 차세대 감지 센서 등 다양한 제품과 기능들도 대거 공개됐다. 시속 200㎞의 서킷 택시도 관심을 모았다.

HL만도 CTO 배홍용 부사장은 “기술의 진보는 사람과 고객을 항상 중심에 두고 일어나야 한다”라며 “진정한 혁신은 고객의 체험과 인정, 이를 위한 체계화된 소통을 통해 가능하다. 앞으로도 소통에 적극 나설 것“이라고 말했다.