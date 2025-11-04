16개 동 주민자치회 활동 사례 발표 및 유공 표창 등 성과 공유 자치회관 프로그램 발표·작품 전시 등 주민 참여 문화 확산 기대

[헤럴드경제=박종일 선임기자] 중랑구(구청장 류경기)는 11월 3일과 4일 이틀간 구청 잔디광장과 1층 로비, 지하 대강당에서 ‘제2회 중랑구 주민자치 어울림 성과공유회’를 개최한다.

이번 행사는 주민자치 활동을 널리 알리고, 우수 사례를 공유해 주민자치에 대한 인식을 높이기 위해 마련됐다. ▲주민자치회 활동 전시 및 체험 부스 ▲자치회관 프로그램 발표회 ▲작품 전시회 ▲주민자치회 활동 사례 발표 등 다양한 프로그램이 진행돼 주민들의 큰 호응을 얻었다.

3일에는 중랑구 16개 동 주민자치회가 연합으로 참여하는 주민자치회 성과공유회가 열렸다. 주민자치 유공 표창과 2025년 활동영상 상영, 각 동별 활동 사례 발표를 통해 올 한 해의 성과를 공유하고, 전시·체험 부스에서는 주민자치회 활동 소개, 망우역사문화공원 해설 홍보, 공예 체험 등 다양한 참여형 콘텐츠가 운영됐다.

4일에는 자치회관 프로그램 발표회가 진행된다. 수강생들이 라인댄스, 우쿨렐레, 하모니카 등 공연을 통해 갈고닦은 기량을 선보일 예정이며, 1층 로비에서는 서예, 캘리그라피 등 자치회관 수강생들의 작품이 전시된다.

류경기 중랑구청장은 “이번 성과공유회는 주민 한 사람, 한 사람의 손으로 마을을 변화시킨 사례들이 모인 뜻깊은 자리였다”며 “주민자치회와 자치회관이 지역사회에서 소통과 협력의 구심점으로 자리 잡을 수 있도록 구에서도 지속적으로 지원하겠다”고 말했다.