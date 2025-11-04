100% 국내산 재료로…HACCP 시설 생산 김장김치·편육·김치통 세트 최대 15% 할인

[헤럴드경제=강승연 기자] hy가 김장철을 맞아 프레딧에서 김치 브랜드 종가의 김장김치를 합리적인 가격에 선보이는 김장김치 기획전을 진행한다고 4일 밝혔다.

제품은 배추와 고춧가루 등 주재료부터 소금, 마늘 등 부재료까지 모두 100% 국내산 농산물로 만들었다. HACCP 인증 시설에서 생산돼 위생적이고 믿을 수 있다. 프레딧 전용 김치 쇼핑백을 증정해 고객 편의성과 상품 가치를 높인다.

5㎏ 2개 구매 시 5% 할인이 적용된다. 김장김치 10㎏와 편육, 김치통으로 구성된 이벤트 세트는 한정 수량으로 15% 특가로 선보인다. 상품은 프레시 매니저를 통해 신선한 상태로 받아볼 수 있다.

hy는 행사 매출의 1%를 ‘사랑나눔 김장김치’로 기부해 취약계층에 전달할 예정이다. 또한 김치와 잘 어울리는 음식 조합을 댓글로 남긴 고객 중 추첨을 통해 경품을 증정하는 이벤트도 함께 진행한다.

hy 관계자는 “한 해의 마지막을 정성으로 마무리하는 김장 시즌에 고객이 손쉽게 준비할 수 있도록 구성했다”며 “따뜻한 나눔의 의미까지 함께할 수 있다”고 말했다.