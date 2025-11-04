5~7일 고양시 킨텍스서 진행 건설업 패러다임 전환 ‘혁신의 장’ 마련

[헤럴드경제=신혜원 기자] 국토교통부는 오는 5~7일 ‘인공지능(AI)과 함께하는 스마트건설, 더 안전한 미래로’라는 주제로 경기도 고양 킨텍스 제7, 8전시장에서 ‘스마트건설·안전·AI 엑스포(EXPO)’를 개최한다고 4일 밝혔다.

올해로 6회째를 맞는 스마트건설·안전·AI EXPO는 그동안 스마트건설 활성화와 산업생태계 소통의 장 역할을 해왔다. 행사에서는 스마트건설 챌린지 시상식 및 창업아이디어 공모전 시상과 함께 스마트건설 안전선포식, 스마트건설 얼라이언스 총회 등이 진행된다.

스마트건설 챌린지는 안전관리, 단지·주택, 도로, 철도, 건설정보모델링(BIM) 등 5개 주요기술 분야에 대해 경연을 하는 행사로 올해는 총 97 팀이 참여해 최우수상(장관상) 5팀이 선정됐다.

또한 올해 처음으로 건설현장의 노동자와 건설사, 정부가 함께하는 스마트건설 안전 선포식이 열린다. ‘AI 모델링 등 첨단장비로 건설 현장의 위험 요인을 사전에 감지하고 예측해 안전사고 제로를 완수하겠다’는 안전 다짐식을 선포한다.

선포식에서는 남·녀 현장 근로자, 외국인 노동자, 학생이 센서 등 스마트 안전장비가 부착된 작업복을 입고 건설 생태계 전 구성원의 참여를 통해 안전 다짐식 및 실천 의지를 표명하는 세리머니가 진행된다.

얼라이언스 총회는 스마트건설 얼라이언스 성과공유회와 함께, 스마트건설 선도 프로젝트 시상, 얼라이언스 기술실증 우수사례와 2025년 성과 및 2026년 계획안 발표가 진행된다. 뿐만 아니라 BIM, 탈현장건설(OSC), 건설자동화, 스마트안전, 디지털센싱, 빅데이터·플랫폼 등 11개 분야로 핵심 기술을 279개 기업이 참여한 800여 개 부스가 운영되는 기술전시도 예정돼 있다.

스마트건설 얼라이언스 특별관, 스마트건설 강소기업 공동관, 스마트건설 챌린지·창업아이디어 공모전 수상작 전시관 등에서는 대·중소·벤처기업을 아우르는 스마트건설 기술들을 볼 수 있고 스마트 안전체험 존(ZONE)도 마련된다.

전시장에 마련된 포럼장에서는 스마트 지하안전, 스마트 건설과 AI, 로봇 기술로 열어가는 스마트건설의 미래, 건설산업의 AI를 이용한 디지털 전환을 주제로 4개의 전문 포럼이 개최된다.

아울러 2025 스마트건설 엑스포 핵심키워드인 ‘AI, 청년, 안전’을 핵심 주제로 토크쇼에 참여하는 예비 건설기술인, 대학생, 업계 관계자가 질문하고 정부, 국회, 기술인협회가 즉석 답변하는 ‘격식은 내려놓고, 진심은 가까이’라는 모토로 행사가 진행될 예정이다.

김윤덕 국토부 장관은 “이번 스마트건설·안전·AI EXPO는 스마트 기술을 통한 건설현장의 안전을 실현하는 출발점”이라며 “AI 시대를 맞아 우리 건설산업이 나아가야 할 새로운 패러다임의 전환을 모색하는 계기가 될 것”이라고 말했다.

한편 행사의 주요 프로그램과 참여기관 등 자세한 정보는 공식 누리집에서 확인할 수 있다.