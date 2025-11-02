AR 활쏘기·쪽파요리대결·가요제까지 3일간 축제장 ‘북새통’… 지역경제도 활력 ‘쑥쑥’

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 활의 고장 예천이 활과 농산물이 어우러진 풍요로운 가을 축제의 열기로 가득 찼다.

경북 예천군은 지난달 31일부터 11월 2일까지 3일간 한천 체육공원 일원에서 열린 ‘2025 예천활축제 & 농산물축제’가 성황리에 막을 내렸다고 밝혔다.

‘활의 고장 예천, 풍요의 가을을 쏘다!’를 주제로 열린 이번 축제는 활 문화와 지역 농특산물이 한데 어우러진 대표 문화관광축제로, 예천의 전통과 현재, 그리고 지역 농업의 가치를 함께 담아냈다는 평가를 받았다.

축제장에는 활전시관, 활 공성전, 양궁·국궁 체험존, 활 놀이터 등 다양한 체험 행사가 운영돼 남녀노소 모두가 즐길 수 있는 현장이 펼쳐졌다.

특히 국가무형문화유산 김성락 궁시장이 직접 선보인 활 제작 시연이 관람객들의 눈길을 사로잡았고, 예천 활의 역사와 세계적 양궁 성과를 한눈에 볼 수 있는 활전시관이 가족 단위 방문객들에게 큰 인기를 끌었다.

아이들이 AR(증강현실) 활쏘기 체험에 몰두하고, 어른들은 올림픽 금메달 실물을 보며 감탄을 아끼지 않았다.

밤이 되자 가수 허각·신용재·임한별이 결성한 트리오 ‘허용별’의 무대가 이어졌고, 화려한 불꽃놀이가 가을 밤하늘을 수놓으며 분위기를 절정으로 끌어올렸다.

활 축제와 함께 열린 예천농산물축제도 행사장을 찾은 방문객들의 발길을 붙잡았다. 예천사과, 쪽파, 한우, 꿀 등 지역 대표 농특산물을 직접 보고 맛보며 즐기는 체험형 프로그램이 큰 호응을 얻었다.

특히 관람객이 직접 맛보고 투표해 최고의 사과를 뽑는 ‘예천사과월드컵’, 읍·면 대표팀이 쪽파 요리 실력을 겨루는 ‘예천쪽파페스타’는 흥겨운 응원전과 웃음소리로 가득했다.

둘째 날(11월 1일)에는 ‘뚜벅이 건강걷기행사’, 예천국악제, 전국청소년댄스페스티벌 등 세대가 함께 참여하는 프로그램이 이어져 현장 분위기를 더욱 뜨겁게 달궜다.

또한 고향사랑기부제 참여자와 단체를 기리는 ‘고향사랑기부감사제 및 명예의 전당 제막식’이 열려 고향을 사랑하는 마음과 나눔의 의미를 되새겼다.

축제의 마지막 날인 2일 에는 전국 실력파 가수들이 대거 참가한 ‘예천전국가요제’가 열려 한천체육공원 일대를 뜨겁게 달궜다. 관람객들은 박수와 함성으로 화답하며 가을밤의 정취를 만끽했다.

올해 축제는 활과 농산물이라는 예천의 상징적 자원을 중심으로 전통과 현대가 어우러진 축제로 평가받으며, 지역경제에도 훈풍을 불어넣었다.

특히 원도심에서는 예천문화관광재단의 DMO(지역관광추진조직) 사업의 일환으로 예천 청년씨드가 운영한 ‘맛고을 장터’가 열려 인파가 몰렸고, 상인들은 모처럼 활기를 되찾았다.

한 상인은 “활축제 기간 동안 매출이 평소보다 몇 배 늘었다”며 “예천이 활과 농산물로 이렇게 붐비는 건 오랜만”이라며 웃었다.

김학동 예천군수는 “예천활축제와 농산물축제는 활 문화와 풍요로운 농업이 어우러져 예천의 과거와 미래를 함께 보여주는 대표 축제”라며 “이번 축제가 지역경제 활성화와 문화관광도시 예천의 위상을 높이는 계기가 됐다”며 싱글벙글 웃었다.