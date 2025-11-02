현대차, 그랜저·싼타페 등 12개 차종 1만2000여 대 규모 모델별 최대 500만원 할인 혜택 기아 EV3 등 13개 차종 5000여 대 규모 모델별 최대 10% 할인 혜택 제공

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차와 기아가 국내 최대 쇼핑 축제 ‘2025 코리아 세일 페스타’를 맞이해 11월 한 달 간 대규모 할인 혜택을 제공한다고 2일 밝혔다.

먼저 현대차는 ‘코리아 세일 페스타’를 통해 승용, RV 등 12개 차종, 총 1만2000여 대를 대상으로 할인을 제공한다.

주요 차종별로 ▷쏘나타, 투싼 최대 100만원 ▷그랜저, 싼타페 최대 200만원 ▷아이오닉 9 최대 500만원의 할인이 제공된다. 제네시스 차종은 ▷G80, GV70 최대 300만원 ▷GV80 최대 500만원을 할인한다.

코리아 세일 페스타 연계 차량 계약은 각 차종 별 한정 수량에 대한 선착순으로 진행될 예정이다. 자세한 내용은 현대차 공식 홈페이지와 현대차 전국 영업점에서 확인할 수 있다.

현대차는 고객 참여 이벤트도 실시한다. 현대차는 카마스터를 통해 차량 견적을 확인한 고객들을 대상으로 추첨을 통해 500만원 상당의 LG전자 최신 77인치 올레드 AI TV(1명), LG전자 의류관리기 스타일러(4명), 고든밀러 고급 세차 키트(1000명) 등의 경품을 제공할 계획이다.

현대차 관계자는 “올해로 신차 개별소비세 인하가 종료될 것으로 예상되는 만큼 이번 11월이 최대 143만원의 세제 혜택과 더불어 ‘2025 코리아 페스타’ 할인을 모두 누릴 수 있는 자동차 구매 최적기가 될 것이다”라며 “국내 최대 쇼핑 축제를 맞이해 할인 혜택을 준비한 만큼, 차량 구매를 고려하는 고객들이 준비된 물량이 소진되기 전에 혜택을 누리길 바란다”라고 말했다.

기아는 오는 10일까지 ▷셀토스(이하 8월 이전 생산분 한정) ▷스포티지 ▷쏘렌토 ▷카니발 ▷K5 ▷K8 ▷타스만 ▷니로 하이브리드(HEV) ▷봉고 LPG ▷K9 등 10개 차종에 3%, ▷EV3 ▷EV4 ▷EV9 등 3개 차종에 5% 특별 할인 혜택을 제공한다.

이번 특별 할인은 약 5000대 한정으로 선착순 혜택 제공되며, 집중 할인기간 내 계약하고 당월까지 출고를 완료한 고객에게 적용된다.

또한, 기아는 11월 한 달 동안 생산월 판매 조건에 더해 ▷K5 ▷K8 ▷타스만 ▷니로 HEV ▷봉고 LPG ▷K9 등 6개 차종을 대상으로 ‘K-페스타’ 구매지원금 50만원을 제공하며, K-페스타 구매지원금과 함께 K5, K8, 니로 HEV, 봉고 LPG 4개 차종은 11월 출고 고객 대상 36개월 무이자 할부 혜택도 동시에 제공할 예정이다.

고객이 K-페스타 구매지원금과 집중 할인 기간 특별 할인, 생산월 판매 조건을 종합적으로 적용받을 경우 ▷K8(이하 엔트리 트림 기준), 봉고 LPG 최대 10% ▷K9 최대 9% ▷K5, 니로 HEV 최대 8% ▷타스만 최대 6% 등의 할인 혜택을 누릴 수 있다.

아울러 기아는 ‘기아 스토어 방문 이벤트’도 운영한다. 전국 기아 지점, 대리점, 드라이빙센터를 방문해 비치된 QR코드로 이벤트 페이지에 접속, 응모하면 추첨을 통해 코리아 세일 페스타 참가 기업 제품을 경품으로 받을 수 있다.

이벤트 경품은 ▷삼성전자 비스포크 AI 식기세척기 빌트인 14인용(1명) ▷LG 코드제로 A5 흡입+물걸레(2명) ▷쿠첸 브레인 10인용 IH전기압력밥솥(5명) ▷기아 제뉴인 액세서리 세차 타월 패키지(10명) ▷데일리시 제주 나들이 핸드크림(30명) 등이다. 또한, 참여 고객 가운데 총 3000명을 추첨해 계약금 지원 쿠폰 10만원도 제공할 예정이다.

기아 관계자는 “대한민국 쇼핑 축제인 ‘2025 코리아 세일 페스타’에 맞춰 고객들의 부담을 덜어드릴 수 있는 혜택을 마련했다”라며 “앞으로도 다양한 혜택으로 고객의 성원과 사랑에 보답할 것이다”라고 밝혔다.