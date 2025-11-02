전국 180여 대 튜닝카 집결… 건전한 튜닝문화 확산 기대

[헤럴드경제(대구·경북)=김성권 기자] 구미대학교(총장 이승환)는 2일 교내 캠퍼스 일원에서 전국 각지의 튜닝카 180여 대가 참여한 가운데 ‘2025 구미대 튜닝카 페스티벌’을 성황리에 개최했다.

이번 페스티벌에는 전국의 다양한 튜닝카와 스포츠카, 레이싱카 등이 집결해 현재의 첨단 튜닝 기술은 물론 미래 모빌리티 시대를 대비한 신기술도 선보였다.

구미대와 한국자동차튜닝산업협회(KATIA)가 공동 주관한 이번 행사는 건전한 자동차 튜닝문화 정착과 지역경제 활성화를 목적으로 열렸다.

행사장에서는 전국 유명 튜닝카 전시와 함께 드레스업, 오디오, 림보 등 다양한 부문별 컨테스트가 진행돼 관람객들의 눈길을 사로잡았다.

특히 전문 자동차경주 도우미들이 대거 참여해 대회 분위기를 한층 끌어올렸다.

최영근 구미대 기계자동차공학부 학부장은 “개성 있는 자동차를 꾸미려는 시민들이 늘어나고 있는 만큼, 이번 축제가 튜닝 산업의 기술 발전과 건전한 문화 확산의 계기가 되길 바란다”고 말했다.

김명수 맥스포스피드 대표(구미대 기계자동차공학부 겸임교수)는 “이번 행사를 계기로 구미대가 자동차 튜닝문화의 중심지로 자리매김하고 지역경제에도 활력을 불어넣길 기대한다”고 밝혔다.